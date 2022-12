Pourquoi ne pas offrir un cadeau de seconde main pour Noël ?

Acheter des jouets d'occasion sur des sites de revente, en brocante ou dans des bourses aux jouets, en cette période d'inflation et de mode éthique, cela marche plutôt bien. Delphine, Toulousaine, est inscrite sur le site du Bon Coin depuis 2015 et raconte qu'elle vend et achète des jeux pour ses enfants : "ce n'était pas très bien vu il y a encore 6-7 ans d'offrir des cadeaux d'occasion, je me souviens d'un tobogan en très bon état que l'on avait offert à un enfant pour l'extérieur et on nous l'avait reproché. C'est pourtant un mode de consommation économique et finalement écologique. Cela permet aussi, quand on achète en proximité de faire des rencontres de familles, et de s'échanger parfois des vêtements pour petits."

ⓘ Publicité

A Toulouse, il existe deux boutiques solidaires qui vendent des jeux de seconde main : La Glanerie . Une association qui collecte des objets qui peuvent être réutilisés dans des déchetteries à Toulouse, Cugnaux, Ramonville. Tous les objets collectés sont pesés, nettoyés, réparés, par des salariés en insertion puis revendus à des prix solidaires. Jessica, une employée explique : "pour les jeux de société, on vérifie dans nos ateliers que toutes les pièces soient bien présentes, on complète les jeux avec des pions s'il faut." Elle constate que de plus en plus de personnes se tournent vers la seconde main :"les gens sont de plus en plus décomplexés par l'achat de jeux de seconde main, cela entre vraiment dans les mentalités".

loading

Une maman qui vient donner la trottinette de sa fille devenue trop petite pour l'enfant raconte qu'elle vient de temps en temps pour glaner : "c'est aussi pour consommer plus intelligent. J'ai trouvé des supers jeux de société, des loisirs créatifs. J'explique à ma fille que l'enfant qui avait ce jeu auparavant s'en est peut-être lassé ou ne l'a pas aimé. Le jeu aura peut-être une troisième vie, si l'on en prend soin et qu'on le donne à notre tour dans quelques années."