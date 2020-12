Pourquoi ne pas ouvrir des salles municipales pour accueillir les ouvriers privés de restos ?

"On mange dans le camion avec un peu de chauffage ou dans les garages de nos clients", raconte Claude, carreleur dans le secteur de Saint-Brieuc, en Bretagne. "On s'aménage une petite table avec une bassine ou autre chose. Ce n'est pas l'idéal surtout avec le froid qui arrive. Heureusement, quelques restos font de la vente à emporter pour avoir des plats chauds".

"Sur le long terme, manger dans le camion l'hiver, ça va être très dur. Mais là, on ne se plaint pas, on a une belle vue sur le port et la cuisine est bonne !", avoue Dominique qui a garé son camion face au port du Légué à Plérin près de Saint-Brieuc. Il déjeune avec ses collègues Olivier et Jean-Michel. Radio en fond sonore, les barquettes sont posées sur le tableau de bord.

"On essaie de trouver des coins jolis. Moi, je préfère quitter le chantier le midi pour faire une vraie pause", renchérit Olivier.

Olivier et ses collègues sont obligés de déjeuner dans leurs camions. Ils cherchent "des coins jolis pour faire de vraies pauses". © Radio France - Johan Moison

"Ce n'est pas la fin du monde mais quand on a pris l'habitude de manger au restaurant et qu'on ne peut plus, eh bien, ça nous manque oui", reconnait Erwan, patron d'une entreprise d'agencement. Il attend son repas à emporter sur un trottoir devant dans un restaurant à Plérin. "On continue de les faire travailler pour les soutenir", ajoute Erwan.

Je veux que mes gars continuent à aller chercher leurs plats au restaurant parce que les restaurateurs sont aussi nos clients. Et, s'ils disparaissent, on perdra de la clientèle, on est tous interdépendants, explique Erwan