Pourquoi ne pas revenir sur les 35 heures pour financer les retraites ? défend le député vosgien Stéphane Viry

"Peut-être que les Français accepteraient de travailler deux heures de plus par semaine pour éviter de donner deux ans de plus à la fin de leur carrière professionnelle" lance Stéphane Viry, ce mercredi, devant des élus réunis en commission des affaires sociales à l'Assemblée Nationale. Une prise de parole diffusée en direct sur le site de l'Assemblée Nationale et LCP , La Chaine Parlement.

"On nous met les uns et les autres dans une impasse" selon Stéphane Viry

Pourquoi ne pas revenir sur les 35 heures pour financer les retraites ?, interroge Stéphane Viry. " Je pense qu'il peut être opportun après trois jours de débats que la France s'interroge en 2023 sur son modèle économique et social, sur la valeur travail avant de mettre le sujet des retraites au rang de l'actualité politique. Parce que l'on nous met les uns et les autres dans une impasse" poursuit le député des Vosges.

"Des débats que l'on ne peut avoir..."

Selon lui, "Maintenant que nous en sommes là, peut-être faudrait-il admettre que le travail c'est en donner plus à certains, ou peut-être mieux travailler, ne faudrait-il pas revenir sur les 35 heures ?". Pour Stéphane Viry, le dossier retraites ne peut qu'être adossé au dossier travail. Mais pour l'élu "tout ça, ce sont des débats que l'on ne peut pas avoir, un certain nombre d'amendements ne sont pas recevables".

Le projet de réforme des retraites sera débattu en séance plénière à l'Assemblée nationale à partir du lundi 6 février avant d'être examiné au Sénat.