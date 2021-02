"Pourquoi nous ?", l'incompréhension dans les centres commerciaux fermés en Indre-et-Loire

Après les Atlantes et Ikea, trois nouveaux centres commerciaux ont dû fermer ce mercredi, à cause de leur superficie. Des galeries marchandes qui se réveillent un peu groggy, tant du côté des commerçants que des clients.

Ils se réveillent un peu groggy ce mercredi matin. Les commerçants des galeries marchandes Auchan Tours Nord, Auchan Chambray-lès-Tours et Géant La Riche, ont dû baisser leur rideau pour un mois. En cause, la superficie des centres commerciaux qui dépasse les 20.000 m² et qui leur interdit donc d'accueillir la clientèle, en raison de la Covid-19.

"C'est injuste"

Dans les allées du centre commercial d'Auchan à Chambray-lès-Tours, l'incompréhension et la surprise règnent. "Je venais chercher un cadeau pour mon chéri pour la Saint-Valentin et je tombe sur la porte de la bijouterie", raconte Sabrina, un peu déçue. Comme elle, les clients se retrouvent nez à nez avec des devantures baissées, alors que la veille encore, les magasins étaient ouverts. Pas toujours simple de suivre pour les Tourangeaux, qui sont nombreux à appeler et demander des renseignements.

Les commerçants, eux aussi, ne comprennent pas cette décision, qu'ils ont apprise la veille pour le lendemain. "Pourquoi nous et pas d'autres magasins ? On aurait pu rester ouverts, on a des jauges avec pas plus de six personnes", s'interroge Géraldine, manager du magasin JD Sports. "C'est injuste. Soit on ferme tout, soit on garde tout", ajoute Sylvie, responsable de la boutique de vêtements Grain de Malice.

Une baisse de fréquentation

Dans la galerie, seulement cinq magasins peuvent rester ouverts : Auchan, la pharmacie, la boulangerie, Jeff de Bruges et Coffea. Pas assez pour attirer les clients. "Il y a une baisse de fréquentation. On le sent déjà pour un mercredi, où normalement il y a beaucoup plus de passage", observe Mélanie, responsable de Coffea. Avec le risque de perdre des clients au profit d'autres centres commerciaux, comme Ma Petite Madelaine ou L'Heure Tranquille. Et à terme, de voir certains commerces mettre la clé sous la porte. Définitivement, cette fois.

Face à ces mesures de fermetures, le Medef Touraine monte au créneau. Dans un tweet, l'organisation patronale interpelle la préfète d'Indre-et-Loire pour dénoncer les "incohérences, voire des aberrations dans les éléments à prendre ou non en considération".