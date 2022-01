Pourquoi votre galette des rois risque de couter plus cher cette année

Jamais la fabrication d'une galette des rois n'avait couté aussi cher que cette année 2022. "Comme l'ensemble des particuliers, nous devons déjà encaisser la flambée du prix du gaz, de l'électricité et du carburant", détaille Romuald Cerezo, président du syndicat des artisans boulangers pâtissiers des Pyrénées-Orientales. "Mais le pire, c'est l'explosion du prix des ingrédients nécessaires à la fabrication d'une galette : le blé, le sucre, les fruits confits et surtout le beurre."

Entre septembre et décembre 2021, le prix du beurre a grimpé de 30 %, selon le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Une hausse qui affole les professionnels : "On va arriver avec du beurre à 10 euros le kilo", s'alarme Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, qui redoute même une pénurie. "On a eu plusieurs remontées en France, où les artisans sont obligés de passer d'un fournisseur à l’autre."

Selon Christophe Hardy, le président de la Fédération des boulangers du Gard, une hausse du prix de vente de la galette est inéluctable : "Je vous donne un exemple : le beurre à la même période l'an dernier, on le payait cinq euros le kilo, aujourd'hui, on le paye presque huit. Quand on sait que dans une galette des rois, le beurre rentre à 80% dans la fabrication, vous pensez bien que les artisans boulangers vont être obligés d'augmenter". Un euro vingt de plus par exemple chez lui pour une galette de six personnes.

Dans les Pyrénées-Orientales, la fédération départementale assure que tout sera fait pour ne pas répercuter les hausses sur les prix de vente des galettes. "Mais au cours de l'année, nous serons obligés de le faire sur certains produits", reconnait le président Romuald Cerezo.

Pour ne rien arranger, les restrictions sanitaires sont défavorables cette année pour la vente des galettes. "Avec le télétravail et l'annulation des cérémonies de vœux, le manque à gagner est important." Habituellement, la vente de galettes représente "autour de 15%" du chiffre d'affaires des artisans-boulangers : "Cette période de l'Epiphanie est cruciale pour nos établissements".