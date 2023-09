Pourquoi y a-t-il une pénurie sur le verre consigné en Alsace?

Antonin Pétin fait partie de ces alsaciens qui sont convertis au verre consigné depuis longtemps. Ce restaurateur installé à Barr a pris l'habitude depuis son ouverture il y a huit ans de servir ces bouteilles, surtout des Carola, mais il ne l'a pas fait cet été : "Depuis fin mai début juin, c'est compliqué voire complètement impossible de trouver des bouteilles Carola chez mes grossistes habituels, du coup on est obligé de se répercuter sur des bouteilles en plastique, ce qui est quand même bien dommage au vu du volume de plastique qu'il y a ensuite dans nos poubelles."

Même constat chez MD boissons, fournisseur de ces bouteilles pour des professionnels et des particuliers dans le Nord Alsace. "On a été obligés de rationner nos clients, d'appliquer des quotas, surtout dans les magasins et lors des livraisons à domicile chez les particuliers" explique Pauline Mougeot, responsable marketing de l'entreprise, "C'est vraiment un gros coup de frein pour notre croissance, ça commence à entrer dans les habitudes des consommateurs et on se rend compte que ça suit pas derrière".

Beaucoup de verreries se trouvaient en Ukraine

Les marques, comme Carola et Lisbeth, admettent qu'elles ont eu énormément de mal à se fournir cet été : "Il y a d'abord un problème dans la filière verre, beaucoup de verreries se trouvaient en Ukraine" se justifie Julian Schmitt, responsable du marketing chez Carola. "Et puis nous avons été un peu victime de notre succès" ajoute Jacques Serillon le directeur général des sources de Soultzmatz, qui produit les eaux Lisbeth : "Il y a eu une forte demande de verre consigné et une forte demande de marques locales, mais ça devrait rentrer dans l'ordre bientôt".

Les deux marques disent "tout mettre en œuvre" pour retrouver une activité normale le plus vite possible. Pas question disent-elles de laisser tomber le verre consigné qui reste une priorité.