On pourra continuer à boire un verre près de l'eau sur le Vieux Port de La Rochelle dès ce printemps

La mairie de La Rochelle confirme qu'elle maintient en 2022 l'extension des terrasses des bars et des restaurants autorisées pendant le covid. Mais fini la gratuité, les tarifs augmentent même sur le Vieux Port et autour du marché central ce qui fait râler certains professionnels.

Avec le retour du soleil, la chasse à la place libre en terrasse à repris sur le Vieux Port à La Rochelle, spécialement en cette période de vacances scolaires où les visiteurs sont nombreux. Bonne nouvelle, les terrasses éphémères autorisées pendant le Covid vont sans doute devenir permanentes. Elles sont reconduites déjà pour l'été prochain à La Rochelle. Marie Nedellec, l'élue en charge du commerce confirme que sur le principe, la mairie y est favorable : "nous avons constaté que les terrasses étendues créent parfois de véritables lieux de vie complémentaire des terrasses existantes, donc on va dans la mesure du possible les pérenniser".

à lire aussi Même avec le pass sanitaire, les restaurateurs de La Rochelle ont du monde

Dans la pratique, les autorisations n'ont pas encore été accordées, mais on devrait pouvoir à nouveau manger ou boire un verre en bord de quai. Les bars et restaurants du quai Valin sur le Vieux Port, comme ceux du Gabut coté Aquarium ont déjà fait acte de candidature. "Je suis allée les rencontrer un par un" indique Marie Nedellec. "Pour connaitre leur avis, et je leur ai demandé de formuler leurs souhaits, des souhaits collectifs par rues dans la mesure du possible". Les services de la mairie de La Rochelle sont en train d'examiner ces souhaits. "On prend en compte la demande du commerçant, mais aussi les retours des visiteurs ou des riverains" explique l'élue. "Dans une très grande majorité des cas, il n'y a pas eu de difficulté mais il faut bien être conscient que dans certains secteurs ça a été plus compliqué". Les autorisations seront accordées dans quelques semaines pour une ouverture à partir du 1er avril.

Le prix du m2 de terrasse passe de 11 à 13 euros sur le Vieux-Port.

En revanche, ce qui fait réagir certains patrons de bars ou restaurants, c'est l'augmentation de la redevance pour toutes les terrasses sur le Vieux Port et autour du marché. Dans les autres quartiers de La Ville, elle n'augmente pas. Mais la gratuité décidée pendant le covid est abandonnée, les professionnels s'y attendaient. Pas à une hausse aussi importante autour du Vieux-Port. "Sur une année, ça fait entre 2 000 et 2 500 euros supplémentaires, pour une soixantaine de mètres carrés" affirme Eric, patron de l'Amiral café, sur le quai Simenon au Gabut. Tout autour du Vieux Port, le prix du m2 de terrasse est passé de 11 euros à 14 euros au premier janvier 2022. Beaucoup ne s'en sont pas encore aperçus, ils n'ont pas encore payé la redevance. Mais pour Eric, cette augmentation sera impossible à absorber : "entre la hausse des matières premières, des charges annexes, la masse salariale, ça fait des augmentations conséquentes. Il nous semblait plus judicieux d'avoir une hausse progressive". Il annonce qu'il répercutera la hausse du prix des terrasses sur le tarif de toutes les consommation. Le prix d'un soda pourrait augmenter de 20 à 30 centimes.

La collectivité travaille aussi à l'attractivité, c'est une forme de charge qui nous parait juste et puis malgré une période Covid difficile, les saisons ont été relativement fructueuses pour beaucoup d'établissements - Marie Nedellec, adjointe au commerce.

Pour Marie Nedellec, il n'y a aucune raison de faire supporter aux consommateurs le cout de la hausse du prix des terrasses : "au niveau d'une marge d'un soda c'est facilement réalisable, et c'est une mesure juste là où la collectivité aussi a fait des investissement pour son espace public". Depuis plusieurs années, les abords du Vieux Port de La Rochelle sont en réfection. Elle indique que cette hausse des prix ne concerne que la Vieux Port, autour du marché elle est plus mesurée et dans les quartiers périphériques il n'y a pas du tout d'augmentation. Elle affirme que le nouveau tarif des terrasses reste inférieur à celui de villes comme Vannes ou Saint-Malo, alors que "_lorsqu'on paye un soda 4,50€ sur le Vieux Port, c'est le tarif d'une grande métropol_e".