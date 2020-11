Drôme : les santonniers vont-ils survivre à un Noël sans foire aux santons ?

Les santonniers s'inquiètent pour leur saison. Ils réalisent 80% de leur chiffre d'affaire entre octobre et décembre lors des marchés de Noël et foires aux santons. Autant d'événements annulés cette année.

Claudine Hugues est inquiète. Elle continue à fabriquer des santons, à les habiller ou à les peindre mais plus question pour elle de les vendre lors des foires aux santons et autres marchés de Noël. Il lui reste le téléphone et son site internet qu'elle a rénové. Dans son atelier des sources à Saint-Restitut entre Bollène et Saint-Paul-Trois-Châteaux, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les clients tentent d'expliquer quels santons ils veulent acheter. Mais pas toujours facile de trouver le bon. "Vous savez celui avec un tambourin. Ah oui, le garde champêtre". Il faut ensuite emballer et expédier la commande. Bref beaucoup de temps perdu.

Internet et le téléphone ne remplacent pas les foires aux santons

Alors que le mois de novembre touche à sa fin, Claudine a réalisé 10% de son chiffre d'affaires. Il lui reste un mois pour le compléter mais elle sait bien que si elle parvient à 30% ce sera déjà très bien. Dommage pour elle qui a investi cette année dans un nouvel atelier.

Les santons habillés de l'atelier des sources © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Lors des foires aux santons, les gens s'attardent. Remarquent une figurine, l'achètent. Passent sur un autre stand. Rien à voir avec la vente en ligne. Souvent les clients qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ne s'attardent pas sur le site. Les santonniers réalisent 80% de leur chiffre d'affaires entre octobre et décembre dans les foires aux santons et marchés de Noël. Ils savent bien que cette année, ils auront du mal à passer le cap.