Invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce mercredi, Philippe Henry, maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et président du Pays de Château-Gontier réagit aux annonces d'Emmanuel Macron sur la sortie du confinement. Il regrette que la réouverture des restaurants ne soit envisagée que fin janvier.

"On pouvait rouvrir les restaurants au moins le midi" estime le maire de Château-Gontier

Le président de la République a précisé ce mardi les règles de la sortie du confinement. Pour les restaurants, la réouverture n'est envisagée qu'au 20 janvier prochain. Le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et président de la communauté de commune du Pays de Château-Gontier, Philippe Henry, estime qu'une ouverture sur le temps du midi dans un respect strict du protocole sanitaire aurait été possible.

"On aurait aimé une appréciation plus locale concernant la réouverture des restaurants, commente Philippe Henry, on pouvait par exemple les ouvrir le midi. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de Mayennais manger dans les estafettes, dans les camions, alors que les protocoles sanitaires étaient plutôt bien respectés dans les restaurants le midi. Il y a une réelle attente aujourd'hui des professionnels de la restauration".