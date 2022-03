Pouvoir d'achat : l'inflation a bondi de 3,6% en un an, un record depuis 2008

La baisse du pouvoir d'achat est devenue une des principales préoccupations à cause de l'inflation : 3,6% sur un an, un record depuis 2008. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette crise, au Pays basque aussi de plus en plus de personnes ont des difficultés.

Le système D et les nouveaux modes de consommation sont de plus en plus fréquents au Pays basque.

En pleine campagne pré-électorale, tout le monde est d'accord au moins sur un point : le coût de la vie augmente. L'inflation a en effet bondi de 3,6% sur un an, et la situation est inédite depuis 2008. Le gouvernement insiste sur le fait que, pendant cinq ans, il a baissé les impôts et qu'il vient de débourser plus de 20 milliards d'euros dans l'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat.

En 2021, le prix des énergies a augmenté de plus de 10%. Face à cette flambée, de plus en plus de personnes baissent ou éteignent carrément le chauffage chez elles ou dans leurs bureaux. Certains utilisent moins d'eau chaude pour faire la vaisselle et même pour prendre une douche. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le choc énergétique actuel est comparable en intensité au choc pétrolier de 1973, c'est pourquoi à partir du 1er avril et pendant 4 mois le gouvernement prendra à son compte une remise de quinze centimes par litre de carburant. Faire le plein à Dancharia ou Irun permet encore d'économiser quelques centimes, mais là bas aussi les prix à la pompe augmentent. Certaines stations sont envahies par les automobilistes français alors que d'autres ont perdu une grande partie de cette clientèle.