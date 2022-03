Pouvoir d'achat : avec moins de 1.000 euros par mois "ça veut dire manger des nouilles et du riz"

Pour la journée dédiée à la question du pouvoir d’achat, en collaboration avec France 3 et dans le cadre de l’opération Ma France 2022, les chômeurs ont la parole. Devant l'agence pôle emploi de Temis à Besançon, JB et Saadat racontent leur vie avec moins de 1.000 euros par mois.

Ils vivent avec moins de 1.000 euros par mois. Des chômeurs rencontrés devant l'agence pôle emploi de Temis à Besançon racontent leur quotidien, avec un pouvoir d'achat extrêmement faible. Leurs témoignages sont à lire dans le cadre de la journée dédiée à la question du pouvoir d'achat, en collaboration avec France 3 et dans le cadre de l'opération Ma France 2022.

JB (il préfère ne pas donner son prénom complet), a presque 50 ans. Son domaine, c'est la culture. Forcément, depuis le début de l'épidémie de Covid, il a plus de mal à trouver du travail dans son secteur. Alors, il alterne les petits boulots et les périodes de chômage. "Je ne peux pas accepter n'importe quoi, à mon âge j'ai le dos râpé, je ne peux plus soulever des caisses", témoigne JB.

Lui n'a pas à s'inquiéter pour son logement grâce à un soutien familial, pour autant, il doit se serrer la ceinture pour tout le reste. "Je mange des nouilles ou du riz, la viande c'est seulement une fois par semaine et avoir une vie sociale c'est très difficile". Bien que travaillant dans le monde de la culture, JB ne peut pas se permettre de se rendre à des manifestations culturelles payantes : "ça fait des années que je n'ai pas été à un concert à la Rodia".

Arrivé en France il y a cinq ans, Saadat ne trouve pas d'emploi stable et ne perçoit aucune indemnité de chômage

Autre exemple, celui de Saadat. Ce jeune afghan est arrivé en France il y a cinq ans. Il possède un permis de travail depuis deux ans, mais peine à décrocher un emploi stable. A 30 ans, il a travaillé dans une maroquinerie à Valdahon mais s'est retrouvé au chômage en décembre et depuis il a eu quelques petits boulots "deux semaine de temps en temps".

Saadat habite à Planoise, ce mercredi 16 mars, il se rend à l'agence pôle emploi de Temis. "C'est la deuxième fois que je viens, mais l'administratif c'est très compliqué pour moi". Le jeune homme ne reçoit aucune indemnité, il affirme "essayer" de manger à sa faim, mais ne pas toujours réussir.