Pouvoir d'achat : connue pour sa viande de qualité, la boucherie des Viandes du Boulonnais ne désemplit pas

Dans le sud de la Haute-Garonne, à Boulogne-sur-Gesse, il existe une boucherie qui fait aussi élevage et abattoir, et qui propose à la vente de la viande à des prix vraiment très petits. Exemple : 52,50 euros les 7 kilos de bœuf, 53,20 les huit kilos spécial barbecue. Son nom : les Viandes du Boulonnais. Avec une inflation qui vient de dépasser la barre des 6%, les clients sont de plus en plus nombreux. Bénéficiant d'un excellent bouche à oreille en raison de produits de qualité, le lieu est une véritable institution.

Boucher de père en fils depuis cinq générations

Du pré à l'étal de boucherie, les Viandes du Boulonnais maîtrisent toute la chaîne : élevage, abattage, découpe, conditionnement et vente ce qui explique des prix très bas : "Par les temps qui courent beaucoup de personnes ont des difficultés financières, comme la viande devient de plus en plus chère ils ont du mal à pouvoir en profiter, mais chez nous ils arrivent à trouver un bon compromis" explique le patron, Paul Fontan

Paul Fontan dans son bureau à Boulogne-sur-Gesse. © Radio France - Pascale Danyel

Paul Fontan raconte avec les yeux pétillants qu'il aime ses vaches, il en a 200 qu'il va voir tous les jours. Son secret ? Des bêtes bien soignées dans de bons prés et bien nourries avec du maïs et du foin. L'homme apprécie le travail bien fait. Les Viandes du Boulonnais commercialisent de la viande de races diverses : Gasconne, Aubrac, Limousine et Blonde d'Aquitaine. Pour le porc ils se fournissent chez un éleveur du département voisin, dans les Hautes-Pyrénées.

Dans la famille Fontan, on est boucher de père en fils depuis cinq générations, Paul a transformé le petit commerce familial en véritable entreprise. En 1996, il reprend les abattoirs municipaux de Boulogne-sur-Gesse, puis il créé un magasin où il transforme la viande et en 2007, il achète une ferme pour y faire son propre élevage.

L'entreprise concentre toute la chaîne de fabrication en un même lieu : l'abattoir se trouve au fond du terrain et voit transiter une centaine de bêtes chaque jour, quelques encablures plus loin se trouvent les bureaux, et au plus près du parking en bordure de route sont installés le commerce de vente directe avec l'atelier de découpe et les chambres froides attenantes.

II faut compter "trois semaines de séchage pour faire un saucisson et un an pour un jambon" explique Christiane Fontan qui assure une visite express des lieux.

La salle de séchage des saucissons et son imposant stock. © Radio France - Pascale Danyel

Aujourd'hui véritable institution, le parking de l'entreprise installée route d'Auch à la sortie Boulogne-sur-Gesse ne désemplit pas, les acheteurs comme Bernard sont souvent des fidèles, le coffre plein de viande fraîche : "Dans le coin, l'abattoir c'est primordial, moi j'ai de la saucisse, des merguez, des escalades de dinde, des côtes de porc et de la salade de museau, la saucisse sèche aussi est très bonne, pas trop grâce, vraiment fameuse !"

Prix affichés à l'entrée de la boucherie. © Radio France - PD

Les prix n'ont pas bougé ces derniers mois, mais avec la hausse du prix de l'énergie ça pourrait bien changer, le patron y réfléchit.

Boucher de père en fils depuis 1815 l'entreprise compte une vingtaine de salariés. Sujette à un important turn-over elle est en recherche permanente de nouveaux bouchers.