Pouvoir d'achat : de bonnes affaires à la friperie vintage à Rouen !

La friperie vintage de Rouen attire du monde ce week-end à Rouen dans un contexte où le pouvoir d'achat est en baisse. L'évènement a lieu à la Halle aux Toiles près de la cathédrale. Des milliers d'articles sont proposés et pas de prix à l'unité, c'est au kilo. Un kilo de vêtements pour 30 euros.

"On va tous maintenant là où c'est le moins cher"

Des vêtements de seconde main, vintage, des pièces datant des années 1970 et des marques. Il n'en fallait pas plus pour attirer Matéo. "On peut au moins avoir quatre, cinq tee-shirt facilement", explique-t-il. Cet étudiant, comme la plupart des étudiants connaît des fins de mois de difficiles à cause de la hausse des prix. "On prend un kébab, un verre et puis ça va très vite. Donc ce genre d'événement ça permet de faire des économies et d'avoir toujours un peu de flow (style, ndlr)", sourit le jeune étudiant.

"A 30 euros le kilo, je ne vais pas aller acheter une salopette à 200 euros. Au prix et vu la conjoncture actuelle, on ne va pas se priver de faire de bonnes affaires", témoigne Thierry, un habitant du pays de Bray. Accompagné de son épouse Catherine, le couple cherche à réaliser de bonnes affaires. "On est tous dans la même situation, tout augmente alors on vient là où c'est le moins cher", renchérit-elle. "Regardez la queue dehors", ajoute-t-elle au micro de France Bleu Normandie.

Dehors, la file d'attente entoure le bâtiment de la Halle aux Toiles. "S'il y a du monde c'est aussi par rapport au prix. Nous, ce que l'on privilégie ici c'est la quantité mais sans oublier la qualité et le fait que ce soit des vêtements de seconde main", explique Jonathan, coordinateur de l'événement. "En commerce, pour 30 euros vous avez un tee-shirt voire un jean, là à l'approche de l'hiver, vous pouvez avoir une tenue complète", poursuit-il.

L'événement continue ce dimanche à la Halle aux Toiles à Rouen jusqu'à 18h.