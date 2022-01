Pouvoir d'achat : des manifestations partout en France pour réclamer une hausse des salaires

Des manifestations ont eu lieu partout en France ce jeudi, à l'appel de syndicats et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires, des allocations et des pensions de retraite.

Des centaines de personnes ont manifesté ce jeudi, répondant à l'appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires et de plusieurs organisations de jeunesse comme l'UNL et l'Unef, mobilisés pour défendre "les salaires et l'emploi". Quelque 170 rassemblements et défilés étaient prévus, a souligné le numéro un de la CGT, Philippe Martinez. Cette journée "est la convergence de toutes les mobilisations" depuis plusieurs semaines "dans tous les secteurs", a-t-il affirmé lors d'un point presse à la Bastille, citant l'industrie, l'agro-alimentaire, le commerce, ou la fonction publique.

Déjà mobilisés contre les protocoles sanitaires les 13 et 20 janvier, les enseignants étaient aussi présents dans les cortèges. En fin de matinée, le ministère de l'Éducation nationale a fait état de 8 à 9% de grévistes dans le premier et le second degré. Dans les transports, la circulation des trains régionaux a été légèrement perturbée selon la SNCF, avec en Ile-de-France un train sur trois sur la ligne du RER B Nord. Sur les RER A, C, D et la ligne H du Transilien, l'offre était de trois trains sur quatre.

Défilés partout en France

Dockers, personnel hospitalier, cheminots, ou retraités... : 2.500 personnes ont défilé à Marseille (Bouches-du-Rhône) selon la préfecture de police. Les manifestants étaient environ 1.400 à Grenoble et 500 à Bourgoin-Jallieu (Isère), plus d'un millier à Nice (Alpes-Maritimes), près d'un millier à Nîmes (Gard), environ 800 à Périgueux (Dordogne), plusieurs centaines à Avignon (Vaucluse), environ 400 dans les rues de Reims (Marne), 200 à Belfort (Territoire de Belfort) et autant devant la préfecture à Guéret (Creuse), dont Valentin 21 ans, étudiant et futur assistant social : "On est anxieux pour l'avenir, ce qu'on nous propose c'est un Smic à 1.200 euros, ça ne suffit pas pour vivre !" Avis partagé par une fonctionnaire du conseil départemental de la Creuse rencontrée par France Bleu, qui pointe la hausse des prix de l'énergie : "Je fais 90 km par jour pour venir travailler, mon plein est à 85 euros, je dépense plus de 300 euros par mois dans l'essence !"

Journée de mobilisation interprofessionnelle pour l'emploi et les salaires, le 27 janvier 2022 à Nîmes (Gard). © Radio France - Sylvie Duchesne

2.000 manifestants selon les syndicats, 1.100 selon la police, ont aussi défilé à Montpellier (Hérault). Plus de 2.000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Rennes (Ille-et-Vilaine), entre 1.000 et 1.500 personnes ont battu le pavé à Limoges (Haute-Vienne), environ 1.100 personnes à Tours (Indre-et-Loire), environ 900 à Cherbourg-en-Cotentin (Cotentin), près de 500 à Laval (Mayenne) ou encore près de 400 à Châteauroux (Indre).

Parmi les manifestants présents à Belfort, de nombreux soignants et enseignants avaient fait le déplacement. © Radio France - Jean-Michel Nagat

À Paris, militants et manifestants se sont succédé au micro pour dire "stop à la régression sociale", ou souligner que "les factures augmentent" mais pas les salaires. Selon un sondage Ipsos publié lundi par France Inter, le pouvoir d'achat devance, à nouveau, le système de santé et l'environnement dans les préoccupations des Français.

Les organisations syndicales reçues à Matignon d’ici mi-février

À trois mois de la présidentielle, les syndicats réclament une augmentation du Smic et du point d'indice des fonctionnaires, et plus généralement de tous les salaires, allocations et pensions de retraite, dans un contexte de forte inflation (+2,8% sur un an en décembre) et de dividendes record.

"Il y a des déclarations de bonnes intentions de la part du gouvernement mais on voit que dans les branches ça coince. (...) Les salariés demandent leur dû", fait valoir Philippe Martinez. "On est là pour dire qu'il faut un choc d'égalité dans ce pays, que ce n'est pas possible de tenir un discours sur le chômage qui baisse mais qu'en même temps les travailleurs pauvres, la précarité énergétique, la précarité alimentaire se multiplient", a déclaré le co-délégué général de Solidaires Simon Duteil à l'AFP.

Le Premier ministre Jean Castex doit recevoir les partenaires sociaux pour des entretiens bilatéraux d'ici mi-février, comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis juillet 2020, a indiqué Matignon à plusieurs méedias. Outre des sujets comme l'avancement de l'agenda social lancé il y a 18 mois, seront évoqués "les sujets de préoccupation des partenaires sociaux".

La dernière journée de mobilisation interprofessionnelle, le 5 octobre, avait réuni 85.400 personnes selon le ministère de l'Intérieur, plus de 160.000 selon la CGT.