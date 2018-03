Les retraités manifestent ce jeudi contre la baisse des pensions. A Avignon, le rassemblement a lieu a 10h30 devant la Cité administrative.

Leur bête noire ? La hausse de la CSG de 1,7% pour les retraites supérieures à 1.200 euros bruts. Selon les pensions, cela représente plusieurs dizaines d'euros par mois, plusieurs centaines par an. Gisèle, institutrice à la retraite a scruté son relevé : "Je perds 40,40 euros. C'est injuste".

"Je donne moins qu'avant"- Marie-France, retraitée

Conséquence ? "Je donnais de l'argent à des associations. J'ai envoyé un courrier comme quoi je ne participais plus pour que ça remonte au ministère." Marie-France aussi, explique. Elle a réduit le budget loisirs, vêtements, voyages... "Je fais plus attention. Je donne moins qu'avant."

Dans les associations, de nouveaux types de courriers arrivent. Des enveloppes, sans chèque à l'intérieur, mais avec un mot d'excuse. Olivier Fantone, du Secours catholique de Vaucluse reçoit ces nouveaux plis, émanant de personnes "plutôt âgées", et expliquant : "Mes ressources ne me permettent plus de donner autant".

Au Secours populaire de Vaucluse, Martine Merlo ouvre aussi le courrier, avec le même type de petit mot : "Ne m'envoyez plus de sollicitations. Ma retraite n'a pas augmenté, mais tout augmente, l'eau, le gaz, l'électricité. Je ne peux plus donner cinq ou dix euros par mois. C'est de plus en plus courant"

Certains viennent même s'excuser en personne, de ne pas amener de chèque : "Depuis le mois de janvier, j'ai perdu 20, 30, 40 euros...", voilà ce qu'entend de plus en plus Martine Merlo.

"Un séisme sur le front de la générosité en France" - Christophe Leroux, Ligue contre le cancer

Plus de la moitié des donateurs a plus de 60 ans, précise France Générosités.

C'est donc un vrai problème que pose en chiffres la Ligue contre le cancer : -5% pour les dons en 2017, "2018 commence sous les mêmes auspices", déplore Christophe Leroux.

En cause les incertitudes fiscales, mais aussi évidemment la hausse de la CSG. "Les personnes retraitées ne donnent plus ou moins ou donneront plus tard, cela provoque un séisme sur le front de la générosité en France".

Donner à une association d'intérêt général ou d'utilité publique donne droit à 66% de réduction d'impôts, et même 75% pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté.