Pouvoir d'achat : Elisabeth Borne propose de doubler le plafond de la prime transport

La Première ministre Elisabeth Borne souhaite doubler le montant de la prime transport, une aide défiscalisée que peuvent verser les entreprises à leurs salariés pour couvrir leurs frais de carburant. "La philosophie est de protéger le pouvoir d'achat de tous les Français sur le carburant à la rentrée, et que les entreprises prennent ensuite le relais", a-t-elle déclaré dans une interview accordée jeudi aux journaux du groupe EBRA [article payant]. La cheffe du gouvernement propose de relever le plafond de cette aide à 400 euros au lieu de 200, "soit l’équivalent d’une remise de près de 50 centimes à la pompe pour un salarié qui fait 12 000 kilomètres par an".

Ce coup de pouce était prévu dans les versions préliminaires des mesures pouvoir d'achat, avant de finalement disparaître du projet de loi de finances rectificative (PLFR), examiné à partir de ce vendredi par les députés. Cette proposition surgit à nouveau alors que l'exécutif et Les Républicains (LR) tentent de trouver un accord pour faire face à la flambée des prix des carburants. Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale plaidait mercredi sur franceinfo pour que le plafond de cette prime transport "soit porté à 400 euros".

Vers une prolongation de la remise à la pompe ?

Un accord semble également se dessiner entre la majorité présidentielle et les LR pour prolonger et augmenter la remise de 18 centimes sur le litre de carburant. Le gouvernement voulait mettre fin à cette ristourne pour la remplacer par la prime carburant, un dispositif plus ciblé à destination des "gros rouleurs" et des salariés à revenus modestes qui utilisent leur voiture pour les trajets domicile-travail. "Les prix du pétrole sont en train de baisser, ce qui nous permet d'être moins inquiets", a souligné la Première ministre, tout en plaidant pour "maintenir des tarifs abordables à la rentrée de septembre".