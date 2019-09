Pouvoir d'achat en hausse, moral en baisse pour les consommateurs

Selon cette huitième édition du baromètre Cofidis/CSA, le pouvoir d'achat des Français s'améliore en 2019. Plusieurs indicateurs vont dans ce sens. Le découvert bancaire moyen, qui se monte à 340 euros, a diminué de 54 euros en deux ans. La somme qui manque aux Français chaque mois pour vivre confortablement est également en baisse, de 57 euros sur deux ans. Ils estiment qu'il leur manque 427 euros. Le pouvoir d'achat reste d'ailleurs leur première préoccupation (42 %), devant la santé (37 %) et l'environnement (35%).

- Cofidis/CSA

Les Français sont moins optimistes

Malgré ces chiffres, les Français ne perçoivent pas d'amélioration de leur sort. Au contraire, ils sont une majorité à penser qu'il se dégrade. Ceux qui jugent que leur pouvoir d'achat est faible sont plus nombreux cette année (31% contre 28% l'an dernier), tout comme ceux qui jugent leur pouvoir d'achat correct mais sans plus (54% contre 56% en 2018) et ceux qui jugent leur pouvoir d'achat élevé ne sont plus que 13% contre 15% dans la précédente édition. Quant à ceux qui se déclarent en difficulté, ils sont plus nombreux que l'an dernier (30% contre 28% l'an dernier).

A moyen terme aussi, l'optimisme est en recul. 53 % des Français estime que leur pouvoir d'achat va s'améliorer dans les 12 mois qui viennent. Ils étaient 56% l'an dernier. Un Français sur quatre seulement s'attend à une amélioration dans les années qui viennent.

- Cofidis/CSA

Les dépenses courantes augmentent

61 % des Français se plaignent que leurs dépenses de première nécessité ont augmenté. Premier poste cité l'énergie (72% des répondants), suivie par les transports (70%), la santé et les assurances (65%). Pour faire face, ils rognent sur leurs dépenses. 22 % des Français font des économies sur l'alimentation, 14% ont réduit leurs dépenses énergétiques et 11% taillent dans leur budget transport.

- Confidis/CSA

La confiance envers le gouvernement érodée

Si deux Français sur trois reconnaissent avoir bénéficié des récentes mesures prises par le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, un sur deux seulement pense qu'elles vont être efficaces. Les trois quarts d'entre eux disent n'avoir pas confiance dans le gouvernement pour ces questions. Résultat : les consommateurs sont moins nombreux à envisager des projets dans les 12 mois qui viennent (62% contre 65% l'an dernier).