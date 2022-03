"Ce que vivent les particuliers, nous le vivons nous aussi" Lilian Cadillac de la société Brault à Vendargues

Avec la hausse du carburant et des prix des matières premières, le pouvoir d'achat des français est en baisse. Celui des particuliers mais aussi des entreprises. Pour la société de bâtiment et travaux publics Brault, ces augmentations provoquent des pertes importantes.

"Ce que vivent les particuliers, nous le vivons nous aussi", Lilian Cadillac, chef d'agence chez Brault, une société de bâtiment et travaux publics basée à Vendargues s'inquiète des hausses du carburant et des matières premières. Sur son bureau, le prévisionnel pour les semaines à venir. Les sociétés Brault de Vendargues, Béziers et Perpignan consomment chaque année 1,1 million de litres de carburant et 2500 tonnes de bitume pour construire des routes, poser des canalisations et aménager des lotissement (notamment les sols) à Montpellier, Béziers, Nîmes et Perpignan. Elles comptabilisent 100 engins de travaux publics qui consomment du GNR (Gazole Non Routier) avec une tarification particulière comme pour les secteurs agricoles et maritimes et 35 poids lourds qui eux utilisent le carburant "classique" chaque jour sur les chantiers.

Une hausse des prix du pétrole et du bitume qui touche l'entreprise et les salariés

Déjà touchée de plein fouet par les coûts des matériaux depuis la reprise d'activité fin 2021 ralentie par la crise sanitaire, l'entreprise est cette fois fragilisée par la hausse des prix du carburant et du bitume depuis la guerre en Ukraine. Pour le carburant, c'est une augmentation de 20 % ces derniers jours alors que ces prix avaient déjà augmenté de 30 % entre avril 2021 et février 2022, pour le bitume c'est 40% de plus, sachant que les matériaux représentent 60 % des coûts de chantier, "le calcul est vite fait, c'est plus de 50 % d'impact sur nos marges" explique Lilian Cadillac, sur un an, c'est pour nous une perte de 700 000 euros sur le carburant et le bitume". Du bitume acheté en France, en Espagne ou ailleurs en Europe.

Une situation qui a un impact direct sur l'entreprise mais aussi sur les salariés car la société Brault a fait le choix de leur reverser régulièrement une partie du chiffre d'affaire sous forme d'intéressement. Si les recettes baissent, forcément cette prime à l'intéressement baissera. Un vrai souci souligne Lilian Cadillac, "d'autant que nos salariés sont eux-mêmes en difficulté à cause de la hausse du carburant". Brault emploie 250 salariés, 170 à Béziers, 50 à Vendargues et 30 à Perpignan.

Des prix de chantiers en baisse alors que les coûts sont en augmentation

Ce qui complique d'autant plus la situation c'est que les chantiers réalisés aujourd'hui le sont à des prix négociés il y a plusieurs mois déjà, lorsque les coûts étaient au plus bas pour cause de covid. Pour Lilan Cadillac, "c'est la double peine, baisse des prix de chantier et hausse des coûts. si ça continue, on va finir par travailler à perte. On espère ne pas en arriver là".

Pour éviter une telle issue, l'entreprise cherche à réduire les coûts sur les fonctionnements de chantier et en investissant sur des petits engins électriques. Lilian Cadillac attend également de l'Etat qu'il bloque les prix du carburant et du bitume et des collectivités territoires qu'elles commandent les chantiers en revalorisant les tarifs sur les marchés publics.

Malgré tout, le chef d'agence se félicite de la politique de la maison qui leur garantit aujourd'hui une certaine stabilité, "heureusement, avec nos 95 ans d'existence, on a une trésorerie solide pour une PME, avec les choix passés, on arrive à avoir les reins solides pour traverser cette période mais on souhaite qu'elle soit la plus courte possible".

Lilian Cadillac, chef d'agence de la société Brault basé à Vendargues Copier