La CGT, FSU, Solidaires et d'autres organisations appellent ce jeudi à une journée de grève partout en France. Une manifestation est prévue à Laval devant la préfecture de la Mayenne.

Pouvoir d'achat et retraites : manifestation ce jeudi midi devant la préfecture de la Mayenne

C'est le premier bras de fer social depuis la réélection d'Emmanuel Macron en mai dernier à la présidence de la République. Un test et pour les syndicats organisateurs (FO, CFDT, Unsa n'en font pas partie) qui appellent à la grève ce jeudi 29 septembre et pour le gouvernement, dans un contexte particulièrement lourd avec la guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques.

"Dans tous les secteurs, les salaires stagnent et les conditions de travail se détériorent"

La CGT, Solidaires et FSU appellent de nouveau à une mobilisation en faveur du pouvoir d’achat et de l’augmentation des salaires, revendiquant un Smic à 2.000 euros, la retraite à 60 ans et la semaine de 32 heures. En Mayenne, le point de rassemblement de la manifestation est devant la préfecture de la Mayenne jeudi midi.