Pouvoir d'achat, gilets jaunes, manifs de forain : les commerces ne sont pas à la fête

Pauvres, France

Dans les Ardennes, pour la Chambre de commerce et d'industrie, sur les deux premiers week-ends de décembre, l'activité est peut-être moins touchée qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, maisla perte reste conséquente. 40 à 50% de chiffre d'affaire en moins dans les grandes surfaces, 30 à 40% dans les commerces du centre-ville.

À Pauvres, près de Vouziers, dans le sud des Ardennes, l'élevage de Patrick Cogniard réalise le quart de son chiffre d'affaire annuel entre les mois de novembre et janvier. Il abat et vend habituellement 1200 oies, dindes, chapons, poulardes et autres pintardes. Mais avec les mouvements sociaux de cet automne 2018, l'exploitant est en retard de 15 à 20 % sur les commandes passées l'année dernière à la même date.

A gauche, les décorations de Noël. A droite, des palissades en bois. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Portefeuilles serrés et circulation difficile

La première raison avancée par l'éleveur, c'est le contexte économique et les problèmes de pouvoir d'achat des foyers. Puis viennent les mouvements sociaux et professionnels : barrages filtrants des Gilets jaunes et opérations-escargot des forains à Reims, où Patrick Cogniard réalise l'essentiel de ses ventes, au marché du Boulingrin.

Même s'ils ne bloquaient pas totalement à Reims, cela a créé une petite psychose si bien que l'on a beaucoup travaillé avec les Rémois intra-muros mais les Marnais de la périphérie ne se sont pas déplacés." - Patrick Cogniard

Encore rattrapable

Pour rattraper son retard, la semaine du 17 décembre va être déterminante, aux yeux de l'éleveur qui compte sur un simple report des commandes dont le rythme repart à la hausse. Le mois de janvier sera aussi déterminant pour tenter de combler la perte d'activité car Patrick Cogniard a remarqué que d'année, en année, de plus en plus de familles retardent les festivités et organisent des réveillons en janvier.