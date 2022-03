Pouvoir d'achat : "Il faut augmenter les salaires et les minima sociaux", selon Sud-Solidaires 66

Plusieurs syndicats ont appelé à manifester ce jeudi matin à Perpignan pour les salaires et le pouvoir d'achat. À l'heure où les prix à la consommation augmentent de plus de 3% et à moins d'un mois de l'élection présidentielle, les syndicats demandent la hausse des salaires et des minima sociaux.

Ce jeudi matin, environ 500 personnes ont manifesté à Perpignan pour les salaires et le pouvoir d'achat. Quelques heures avant le départ de la manifestation, France Bleu Roussillon recevait Marc Anglaret, du syndicat Sud-Solidaires dans les Pyrénées-Orientales. Lui ne voit pas d'autre solution que d'augmenter les salaires, les minima sociaux et les pensions des retraités. "Il faut 400 euros de plus sur tous les minima sociaux et le Smic à 1.700 euros nets. De l'argent, il y en a."

Vos astuces pour un meilleur pouvoir d'achat

Suite à l'intervention de Marc Anglaret, plusieurs auditeurs sont intervenus sur France Bleu Roussillon pour partager leurs idées pour le pouvoir d'achat. Jean-Lionel, par exemple, habite à Estagel. Il rappelle que certaines grandes surfaces proposent des applications mobiles pour obtenir des produits gratuitement.

Jean-Lionel, d'Estagel : "Grâce à cette application, j'ai gagné 30 euros." Copier

Pour Angèle, une habitante d'Alenya, il faudrait que les Catalans se déplacent davantage en bus.

Angèle, d'Alénya : "Le bus me dépose à ma voiture, ça me coûte 1 euro. Que demander de plus ?" Copier

Enfin, Jean-Yves pense que les véhicules électriques devraient être vendus moins cher.

Jean-Yves, d'Alénya : "Il faudrait que tout le monde ait la possibilité de passer à l'électrique." Copier

