Pouvoir d'achat : "il faut des mesures d'urgence, durables", estime la Confédération Syndicale des Familles

Suppression de la redevance audiovisuelle, chèque alimentaire de 100 euros, prestations sociales et retraites revalorisées de 4 %, blocage des prix du gaz et de l'électricité... Une série de mesures pour faire face à l'inflation doit être dévoilée ce 7 juillet. Françoise Grün, vice-présidente de la Confédération Syndicale des Familles (CSF) de Saint-Étienne-du-Rouvray, était l'invitée de France Bleu Normandie ce jeudi.

Cette hausse globale des prix, comment est-elle vécue au quotidien ? Quelle est la réalité dans les familles de l'agglomération rouennaise ?

La réalité est très difficile. En fait, les familles sont obligées de finir, pour la plupart, leur mois en catastrophe. On s'aperçoit que certaines ont recours aux Restos du cœur et au Secours populaire pour terminer le mois. Les plus impactées, ce sont peut-être les familles dites "modestes", qui habitent dans les environs, et qui prennent leur voiture, sans que les employeurs ne prennent en charge le transport.

Concernant le projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement compte notamment supprimer la redevance audiovisuelle, maintenir la réduction sur le carburant ou encore mettre en place un chèque alimentaire de 100 €. Est-ce que cela suffit ?

Pas du tout. On est loin du compte. On sera très vigilants, en tant qu'association, à la mise en place de cette aide alimentaire d'urgence, qui par ailleurs ne concerne pas tout le monde. Cela devrait être élargi. Être en ce moment au niveau d'un SMIC ou légèrement au-dessus, c'est très compliqué. On le voit bien par ces familles qui ne partent pas en vacances cette année, ou partent moins longtemps, moins loin. Il faut que ce soit des mesures beaucoup plus pérennes sur le pouvoir d'achat, notamment sur les augmentations de salaires. C'est quelque chose qui, à mon avis, sera la seule avancée concrète.

Que faudrait-il faire selon vous ?

L'association préconise notamment de passer à 5 % la TVA, pour tous les aliments de première nécessité. En sachant très bien qu'un pourcentage, ce n'est pas non plus la solution, puisque sur des petits salaires, ça ne va pas être très important. De même pour les retraites, selon le niveau. On demande donc une remise à plat de la fiscalité.

Ce projet de loi doit être soumis mi-juillet au Parlement, pour une entrée en vigueur en septembre. Il y a urgence ?

Il y a urgence oui. J'ai récemment eu l'occasion de discuter avec les Restos du Cœur et ATD Quart Monde, on va avoir une frange de population vraiment en très grande difficulté à la rentrée. Donc, il faut des mesures d'urgence, et durables. Parce que le chèque alimentaire de 100 € et 50 € par enfant, c'est très bien pour un mois, mais ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire.