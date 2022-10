Pouvoir d'achat : l'inflation accélère en octobre, les prix ont augmenté de 6,2% sur un an

Des prix qui ne cessent d'augmenter, et des hausses qui s'accélèrent. Selon la première estimation de l'Insee, l'inflation s'est accélérée en octobre en France, avec une hausse des prix de 6,2% sur un an. En août et septembr e, les prix avaient continué à augmenter , mais moins vite que les mois précédents. Ce niveau d'inflation n'a jamais été vu depuis 1985, soit 37 ans.

Les prix de l'énergie, de l'alimentation flambent

Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération de la progression des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La hausse des produits alimentaires, à laquelle les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus, est particulièrement forte en octobre, à 11,8% sur un an et même 16,9% pour les produits frais.

Les prix de l'énergie ont de leur côté augmenté de 19,2% contre 17,9% en septembre et ce, malgré la prolongation de la ristourne à la pompe par le gouvernement.

Les produits manufacturés ont enregistré une hausse de 4,2% tandis que les prix des services (3,2%) et du tabac (0,3%) ont augmenté au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1%, après -0,6% en septembre. Toujours sur un mois, les prix de l'énergie rebondiraient dans le sillage des prix des produits pétroliers. Ceux des services seraient stables tandis que les prix de l'alimentation accéléreraient et ceux des produits manufacturés ralentiraient légèrement.