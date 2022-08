Pouvoir d'achat : l'inflation pourrait grimper à 10% dans les supermarchés d'ici la fin de l'année

Les produits vendus en grande surface sont touchés de plein fouet par l'inflation, qui a atteint autour de 7% en août et pourrait grimper à 10% d'ici la fin de l'année, selon NielsenIQ, analyste en consommation. Les catégories qui ont le plus augmenté sont notamment la viande et les pâtes.

Un bond de 24,5% pour la viande et la volaille, de 18% pour les pâtes : l'inflation qui touche les produits vendus en grande surface pourrait grimper à 10% d'ici la fin de l'année selon l'analyste en consommation et en distribution NielsenIQ. Au mois d'août sur un an, cette inflation a atteint autour de 7% sur les produits dits de grande consommation, c'est à dire ceux qui sont régulièrement achetés par les ménages en supermarchés. Ce pourcentage représente 30 euros de dépense supplémentaire par ménage et par mois.

Les catégories de produits dont les prix ont le plus augmenté sont la viande, la volaille et la charcuterie, avec 24,5% d'augmentation, les pâtes (18,3%), l'essuie-tout (16%), l'huile (15,7%), le beurre, la margarine et la crème fraîche (13%). NielsenIQ note également que les produits premiers prix et ceux de "marque distributeur ont vu leur prix augmenter de plus de trois points de plus que les produits de marque nationale.