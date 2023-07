Pouvoir d'achat : l'inflation ralentit à nouveau en juillet à 4,3% sur un an, l'alimentaire décélère fortement

Des prix qui continuent à augmenter, mais moins vite : la tendance au ralentissement de l'inflation se confirme, alors que les prix ont augmenté de 4,3% sur un an en juillet, selon la première estimation publiée par l'Insee ce vendredi. L'inflation était de 4,5% sur un an en juin et de plus de 6% en début d'année, précise l'Institut de la statistique.

La hausse des prix alimentaires ralentit fortement

Cette décélération s'explique à la fois par une moindre augmentation des prix alimentaires (+12,6% sur un an contre +13,7% en juin) et un recul plus marqué qu'en juin des prix de l'énergie (-3,8% après -3%), détaille l'Insee, qui doit publier une seconde estimation de l'indice des prix à la consommation le 11 août.