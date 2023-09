Pouvoir d'achat : l'inflation se stabilise à 4,9% sur un an en septembre, l'alimentaire augmente moins vite

Des prix qui restent très élevés, avec une hausse identique à celle du mois dernier : l'inflation a atteint 4,9% sur un an en septembre, comme en août, selon la première estimation de l'Insee publiée ce vendredi.

Alors que les prix de l'alimentation ralentissent, ceux de l'énergie repartent à la hausse."Le ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des services et des produits manufacturés" est "contrebalancé par l'accélération des prix de l'énergie", commente dans son communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les prix de l'alimentaire augmentent moins vite

Les prix des produits alimentaires ont ainsi progressé de 9,6% entre septembre 2022 et septembre 2023, alors qu'ils avaient bondi de 11,2% sur un an au mois d'août. Le ralentissement de l'inflation alimentaire est particulièrement perceptible sur les produits frais, dont le prix a augmenté de 4,1% sur un an en septembre après avoir progressé de 9,4% en août.

Transports et hébergement : des hausses modérées

La hausse du coût des produits manufacturés (+2,9% sur un an en septembre) et des services (+2,8%) a également été moins rapide qu'au mois d'août. Le ralentissement de l'inflation dans les services s'explique notamment par la modération des hausses de prix dans les services de transport et d'hébergement, détaille l'Insee.

L'énergie accélère à nouveau

À l'inverse, les prix de l'énergie ont grimpé de 11,5% sur un an, là où ils avaient plus modestement augmenté de 6,8% entre août 2022 et août 2023. Les prix énergétiques représentent toutefois moins de 10% du panier de consommation pris en compte par l'Insee pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, là où l'alimentation pèse environ 16% et les services plus de la moitié.

Le communiqué souligne d'ailleurs que "sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5% en septembre 2023, après +1,0% en août." Indicateur de référence pour les comparaisons entre pays européens, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 5,6% sur un an en septembre, en très léger ralentissement par rapport au mois d'août (5,7%). L'Insee doit publier mi-octobre une seconde estimation de l'inflation en septembre.

Les ménages consomment moins

Face à ces prix qui restent très élevés, les Français continuent à limiter leurs achats. En août, les dépenses des ménages français en biens de consommation ont baissé de 0,5% par rapport au mois précédent, note l'Insee. Les achats de biens fabriqués (-0,5%), de la consommation alimentaire (-0,5%), et énergétiques (-0,6%) étaient tous en baisse.