Pouvoir d'achat : l'initiative originale d'un supermarché mayennais pour baisser le budget courses des clients

C'est un projet de loi très attendu cet été par les Français : le pouvoir d'achat sera au cœur d'un texte présenté ce jeudi par Élisabeth Borne en Conseil des ministres. Des mesures anti-inflation doivent être dévoilées par la Première ministre. De plus en plus de Français ont du mal à boucler les fins de mois et font attention à ce qu'ils achètent. Des supermarchés mettent donc en place des initiatives pour les aider à réduire leur budget courses.

C'est le cas de Carrefour, dans le quartier Grenoux à Laval, par exemple : trois chariots sont exposés à l'entrée du magasin. Ils sont remplis des mêmes types de produits (huile, café, pâtes, sacs poubelles, PQ, farine etc) : seule différence, la marque des produits. Dans le premier chariot, des produits premiers prix. Dans le deuxième il y a seulement des produits Carrefour et le troisième chariot est rempli de produits de grandes marques. Les différences de prix sont significatives : 49,38€, 69,75€ et 173 euros.

Trois chariots, mêmes produits, mais pas le même prix © Radio France - Maïwenn Bordron

"Moi je serais plus sur les produits Carrefour premier prix, mais en même temps on est que deux, alors on peut se permettre de mettre un petit peu plus cher, au contraire d'une grande famille" explique une cliente en compagnie de son mari. "Moi je ne suis pas pour les premiers prix quand même. On parle de pesticides, on parle de plein de choses. Au niveau alimentaire, ce n'est pas forcément des bonnes choses" rétorque une autre dame croisée dans le magasin.

Des ventes en hausse

"Je suis plus à prendre des produits Carrefour, que des produits de marque. Certes il y a la qualité et le goût à prendre en compte, mais il faut que cela entre dans mon budget. Les enfants, il faut les nourrir et le mari aussi" sourit une mère de famille. Les ventes de produits de la marque Carrefour n'arrêtent pas d'augmenter, selon la direction de la chaîne de supermarché, que nous avons contactée). Elles devraient même atteindre le tiers du chiffre d’affaires d'ici la fin de l'année.