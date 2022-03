Pouvoir d'achat : l'UNEF Amiens-Picardie réclame une "allocation autonomie universelle" pour les étudiants

Le pouvoir d'achat, thème majeur pour les Français dans la campagne présidentielle selon la consultation citoyenne de France Bleu et France 3 "Ma France 2022", fait l'objet d'un appel à la grève ce jeudi en France. L'UNEF Amiens-Picardie fait partie des syndicats qui appellent à se mobiliser.

Moins d'un mois avant l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat est une des préoccupations majeures des Français. C'est l'un des enseignements de la consultation citoyenne de France Bleu "Ma France 2022", dévoilée cette semaine du 14 mars, en partenariat avec France 3. Un appel à la grève est par ailleurs lancé pour les salaires et l'emploi partout en France ce 17 mars. Le départ de la manifestation à Amiens est prévu à 14h devant la maison de la culture. L'UNEF Amiens-Picardie fait partie des syndicats qui appellent à se mobiliser. Son vice-président, Lucas Boutillez, était l'invité de France Bleu Picardie ce jeudi.

France Bleu Picardie : Que réclame l'UNEF pour le pouvoir d'achat des étudiants ?

Lucas Boutillez : Nous réclamons déjà une réforme des bourses, avec plus de 100.000 boursiers supplémentaires, mais également une revalorisation des bourses de 100 euros par mois et par échelon. Parce que la précarité étudiante a explosé de 27% en 10 ans. Et sous ce quinquennat, c'est plus de 10%.

Vous réclamez également la mise en place d'un revenu étudiant, qui leur reconnaîtrait un statut de travailleur ...

Ce revenu étudiant, aussi appelé allocation autonomie universelle, permettrait à tous et toutes de toucher quelque chose. Il serait calculé sur le seuil de pauvreté local, parce que nous estimons qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on étudie à Amiens que quand on étudie à Paris.

Le pouvoir d'achat, c'est aussi l'explosion des prix de l'énergie, notamment de l'essence. Comment l'État doit aider les étudiants, d'après vous ?

Il devrait bloquer les prix à la baisse, c'est-à-dire avant leur augmentation. Et si la remise de 15 centimes le litre à la pompe à partir du 1er avril va dans le bon sens, il est clair que ce n'est pas assez du tout.

Les étudiants, particulièrement fragilisés par la crise du Covid-19, vont-ils quand même mieux aujourd'hui ?

On voit moins les queues d'étudiants devant les Crous qu'on voyait auparavant, mais je tiens dire que nous devons continuer, à l'UNEF, les distributions à la fois alimentaires et de produits d'hygiène.

Les candidats à l'élection présidentielle s'emparent-ils assez de la question étudiante, d'après vous ?

À gauche, nous savons qu'il y a des projets de revenu étudiant. Nous nous en félicitons. Mais bien sûr que le débat autour de la présidentielle n'est pas assez axé sur les étudiants, et c'est un gros problème pour nous. Nous espérons que cela change, et nous invitons les candidats à vraiment investir cette question, car les étudiants sont l'avenir de la France. L'UNEF Amiens-Picardie va également organiser un débat le 29 mars à l'UFR de droit et de science politique entre 17h et 20h, avec les porte-paroles des candidats, à la fois pour les alerter et pour que les étudiants aillent voter. C'est très important.

En dehors d'un revenu étudiant, qu'est ce que l'UNEF espère du futur chef de l'État ?

Nous demandons l'abrogation du plan "Bienvenue en France". Aujourd'hui, les étudiants étrangers hors Union européenne doivent débourser 2.770 euros pour une licence, au lieu de 170 euros. Et en master, c'est 3.770 euros au lieu de 243 euros, ce qui précarise encore davantage les étudiants étrangers. Pour nous, c'est insupportable : les étudiants doivent tous avoir les mêmes droits. Il faut également arrêter la sélection opérée pour accéder aux études supérieures, notamment en Master, et abroger Parcoursup.