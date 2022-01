Pouvoir d'achat : la CGT réclame de l'argent "pour les salaires pas pour les actionnaires"

Une journée mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle est prévue ce jeudi. Selon Didier Jousse, le secrétaire départemental de la CGT en Sarthe, le gouvernement est responsable de la baisse du pouvoir d'achat des Français et des Sarthois.

La CGT, FO et la FSU appellent à une nouvelle journée de mobilisation pour la hausse des salaires et du pouvoir d'achat (Image d'illustration)

C'est une journée test pour les syndicats à moins de trois mois de l'élection présidentielle. La CGT, FO, la FSU entre autres, appellent à la grève générale. Avec une priorité : la hausse des salaires et du pouvoir d'achat. Mais hormis la mobilisation des enseignants contre le protocole sanitaire le 13 février, les manifestations de ces derniers mois étaient plutôt clairsemées. Didier Jousse, le secrétaire départemental reconnaît qu'il est difficile de mobiliser les salariés.

Didier Jousse : Toute notre difficulté, c'est de faire comprendre que tous ces mécontentements qu'on constate aussi dans des entreprises privées doivent converger dans le cadre d'une action interprofessionnelle de grève et de manifestation comme celle d'aujourd'hui. Parce que l'objectif de cette journée d'action, c'est qu'elle soit utile aux salariés, qu'elle soit utile aux retraités qui sont mobilisés aussi pour exiger une augmentation de leur niveau de pension et rappeler aussi la responsabilité du gouvernement sur la question des salaires par exemple. Le gouvernement a tout à fait la possibilité d'augmenter sérieusement le SMIC, de le porter à 2 000 euros brut, tel que le propose la CGT. Mais il a aussi la possibilité de mettre un terme à ce scandale, qui est le gel du point d'indice depuis 2010. Et pour ce qui concerne la CGT, nous exigeons l'arrêt de ce gel du point d'indice et une augmentation immédiate des salaires des fonctionnaires de 10%.

France Bleu Maine : Le gouvernement estime au contraire que le pouvoir d'achat des Français a augmenté depuis le début du quinquennat. Ce n'est pas votre avis ?

Didier Jousse : Non, pas du tout. Le rapport Oxfam, ce n'est pas la CGT qui le dit, constate un accroissement considérable des inégalités tout au long de ces 19 derniers mois. À tel point que les milliardaires ont vu leur fortune augmenter de 230 milliards. C'est énorme et que dans le même temps, on constate bien une paupérisation de la population puisque 7 millions de personnes en France sont obligés d'aller dans les banques alimentaires pour pouvoir se nourrir. C'est un véritable scandale.

France Bleu Maine : Est-ce uniquement la faute du gouvernement ? La crise est passée sanitaire est passée par là/

Didier Jousse : Comme je le disais, il a la possibilité d'augmenter le SMIC, d'arrêter le gel du point d'indice et puis quand même, les rémunérations, les dividendes versés aux actionnaires en 2020, c'était 57 milliards d'euros. Nous, on a tendance à dire de l'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. Ça relève de la responsabilité du gouvernement. On ne peut pas continuer comme ça avec un accroissement des inégalités

Didier Jousse, secrétaire départemental de la CGT © Radio France - yann lastennet

France Bleu Maine : Un mot sur l'augmentation du prix de l'essence. Le hausse du barème des indemnités kilométriques décidée par le gouvernement, ce n'est pas une bonne chose ?

Didier Jousse : Cela reste très insuffisant. Ça reste une mesure très précise qui ne répond pas quand même à l'attente sur la question du prix du carburant. Il peut jouer sur les taxes, qui représentent environ 60 % du prix du litre d'essence.

France Bleu Maine : Bruno Le Maire, le ministre de l'économie dit que ce ne serait pas tellement efficace

Didier Jousse : Mais ils disent toujours ça, c'est jamais efficace. Par contre, pour arroser les entreprises quand même, quand on regarde un peu la crise sanitaire, les différents plans de relance et tout l'argent qui a été versé aux entreprises sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie et rien pour les salariés qui, eux, créent les richesses, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un rééquilibrage à faire. On parle de meilleure répartition des richesses créées par le travail. C'est le sens aussi de cette journée de mobilisation.