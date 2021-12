Montant, public concerné, versement : tout savoir sur la prime de Noël, versée ce mercredi

La prime de Noël est versée à plus de deux millions de familles.

La prime de Noël, un "coup de pouce avant les fêtes de fin d'année" d'un montant inchangé depuis 12 ans, sera versée ce mercredi 15 décembre à 2,3 millions de ménages aux revenus modestes.

Quel est le montant de la prime ?

Le montant de la prime de Noël est de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant ou adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant ou adulte isolé avec deux enfants). À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros), et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire. Le montant de cette prime est le même depuis 2009.

Qui est concerné ?

La prime de Noël est accordée aux bénéficiaires de certains minima sociaux, comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER). "Pour en bénéficier, il suffit d'avoir des droits au RSA ouverts au mois de novembre ou de décembre. Les organismes concernés font alors le nécessaire", a précisé la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). "Si vous percevez le RSA pour la première fois en décembre, vous toucherez la prime de Noël en janvier", a-t-elle ajouté.

Comment recevoir la prime ?

La prime est versée automatiquement aux familles concernées. Elle est attribuée par les Caisses d'allocations familiales, les CAF, ou la MSA, la Mutualité sociale agricole. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à faire.

Un budget de 467 millions d'euros pour l'Etat

Ce dispositif représente un effort de 467 millions d'euros au total, a précisé le cabinet d'Olivier Véran la semaine dernière. Il vient s'ajouter à "l'indemnité inflation" de 100 euros, également versée à partir de cette semaine, mais qui concerne un bien plus grand nombre de Français, 38 millions de personnes qui perçoivent moins de 2.000 euros net mensuels.