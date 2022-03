Pouvoir d'achat : les conseils de l'UFC-Que choisir de la Sarthe

Alors que Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé ce mercredi un plan d'aide de 25 milliards d'euros, l'UFC-Que choisir veut aller plus loin. L'association de défense des consommateurs interpelle les candidats à l'élection présidentielle avec 22 propositions pour alléger la facture des Français. Energie, banque, alimentation, taxes, ces mesures doivent libérer plus de 15 milliards d'euros de pouvoir d'achat soit 524 euros redonnés aux ménages selon les calculs de l'association.

Réformer le marché de l'électricité

C'est sans doute la hausse la plus spectaculaire. Celle des prix de l'énergie, du carburant, du gaz et de l'électricité. Si le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour bloquer cette flambée des prix, il peut encore aller plus loin en matière d'électricité selon Pierre Guillaume, vice- président de l'UFC-Que choisir de la Sarthe. "La France a fait le choix de l'énergie nucléaire pour assurer son indépendance énergétique. Un production qui a été financée par l'impôt des Français".

Mais depuis l'ouverture du marché de l'électricité, EDF doit vendre une partie de son électricité à un prix fixe aux autres fournisseurs comme Engie, ENI ou Total Energies. "Un système complètement aberrant" pour Pierre Guillaume et l'UFC- Que choisir qui demandent à l'Etat de réformer le marché de l'électricité pour protéger les consommateurs des aléas des cours très volatiles en ce moment. Une sorte de régulation avec des tarifs réglementés indexés sur les coût réels de production d'EDF. Une mesure qui permettrait aux consommateurs d'économiser 2.3 milliards d'euros sur la facture d'électricité selon l'association

Mettre fin aux abus de frais bancaires

L’UFC-Que choisir propose aussi de s’attaquer aux frais bancaires. Ces pénalités que vous payez si vous êtes à découvert ou si vous résiliez un contrat. " Les résultats financiers des banques atteignent des records en ce moment. Mais cela ne les empêche pas d'augmenter constamment les frais bancaires, en particulier pour ceux qui ont des problèmes, avec des marges injustifiables. Ceux qui sont pénalisés, payent des sommes énormes".

Des frais bancaires fixés en dehors de toute concurrence. L'UFC demande donc à l'Etat d'intervenir pour les réguler. C'est déjà le cas pour les personnes les personnes fragiles. "Mais la loi ne précise pas ce qu'est une personne fragile, ce qui laisse une marge d'interprétation aux banques". Réformer le système des frais bancaires permettraient aux contribuables de récupérer 2 milliards d'euros

Stopper les taxes sur les taxes

Autre mesure pour alléger la facture des consommateurs, abolir la TVA sur les taxes, une mesure qui permettrait de récupérer 4,6 milliards d’euros . « C'est souvent très, très injuste. Normalement les taxes sont faites de façon incitative pour amener les bons comportements. Or, là, les taxes sur les taxes se retrouvent partout, sur la facture d'eau, d'ordures ménagères, par exemple".

C'est aussi le cas dans le domaine des énergies comme le carburant. Prenons un litre de gazole par exemple. Les taxes représentent 60% du prix payé à la pompe par les usagers. Mais cette taxe est décomposée en deux partie. La Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui s’applique sur les produits pétroliers mais aussi la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) qui s'applique sur la somme globale, y compris donc sur la TICPE. C'est çà la taxe sur la taxe que l'UFC propose de supprimer. "On estime que sur un logement chauffé à l'électricité, cette surtaxe coûte 57 euros par an; 48 euros de plus par an pour un chauffage au gaz; 119 euros euros par an pour un chauffage au fioul".

Des gestes quotidiens pour économiser de l'argent

En attendant une éventuelle réforme, il y a des gestes quotidiens qui peuvent nous permettre de faire des économies. Des gestes de bon sens rappelle Pierre Guillaume comme faire attention à sa consommation d'eau ou l'électricité en évitant, les gaspillages (ne pas laisser couler l'eau, préférer les douches aux bains, éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce, baisser quand c'est possible la température du chauffage d'un degré).

On peut emprunter des outils aux voisins plutôt que des les acheter ou alors les acheter en commun en mutualisant les moyens. Faire réparer certains équipements plutôt que de le jeter. Prendre les transports en commun quand c'est possible ou favoriser le covoiturage.

"Et puis, revoir ces contrats ! On se bat pour que le consommateur ne soit pas captif. Je parle de l'assurance lorsque l'on fait un prêt, les complémentaires santé...On s'est battu pour que le consommateur, après une certaine période généralement d'un an, puisse sortir de son contrat n'importe quand". Et surtout ne pas hésiter à faire jouer la concurrence.