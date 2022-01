Pouvoir d'achat : les Corses et le système D

Le pouvoir d'achat est en tête des priorités pour les Français à l'approche de la Présidentielle. C'est ce qui ressort du dernier sondage Elabe Opinion 2022. Un pouvoir d’achat qui selon l'Insee va baisser de 0,5% cette année. A l’origine de cette baisse notamment la flambée des prix de l’énergie mais aussi la hausse dans le secteur de l’alimentation qui poussent les consommateurs, en Corse comme ailleurs, à utiliser le système D.

Une vie à l’euro près

Vanessa, 49 ans, est mère célibataire, fonctionnaire territoriale elle habite dans le Sud de la Corse et vit à _« l'euro près_. » Elle a accepté de raconter son quotidien : « Je suis obligée de faire des coupes dans le budget alimentaire et de regarder tous les prix, notamment la viande et les légumes. C'est compliqué… »

Son salaire de 1 700 euros ne lui permet plus de supporter toutes les hausses de prix, notamment sur le carburant où son budget explose et avoisine les 160,00€ : « À Ajaccio, on a vraiment besoin de la voiture pour circuler ». Dans le mois, Vanessa arrive vite dans le rouge et pour ne pas trop creuser le découvert, elle vit de petites combines, comme vendre ses affaires : « Je suis arrivée à un stade où je peux plus donner, alors je vends les vêtements qu'on ne met plus sur Vinted, Marketplace, on en arrive à vendre des écharpes à 3,00€ quand même… et à faire des économies sur absolument tout. Par exemple, c'est les douches et pas de bain, ne pas chauffer, allumer la lumière le moins possible. Et puis aussi la nourriture, il y a des choses, notamment la viande et les légumes, c'est compliqué. Je travaille, ce n’est pas très normal d'en arriver là. » Pas normal non plus, dit-elle, de toucher, au vu de sa situation, des APL d'un montant ridicule : « 1,00€ d'APL… bon, je préfère en rire. _1,00€ d'APL sur 12 mois égal 12€, e pense qu'un coca sandwich au camion sur la rocade, ça va être possible_. »

« Ne pas être celle qu’on invite à chaque fois »

Une situation économique qui a évidemment un impact sur la vie sociale de la mère de famille : « Quand vous êtes comme ça vous vous privez aussi d'une vie sociale parce qu’en fait vous n’avez jamais de sous sur vous. Ici on est à Ajaccio, on boit des cafés, on aime bien manger au resto et c'est toujours un frein parce que _vous ne voulez pas être celle qui se fait tout le temps inviter donc vous trouvez tous les prétextes possibles, inimaginables pour trouver des excuses aux invitations_, pas parce que vous n'avez pas envie d'y aller mais parce que vous ne voulez pas être celle qu'on invite à chaque fois, tout simplement. »

Pour la Présidentielle, Vanessa n'attend rien, son seul souhait, que ceux qui travaillent et cotisent soient soutenus bien davantage.