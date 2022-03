Pouvoir d'achat : les Drômois plébiscitent le discount pour leurs courses

Le pouvoir d'achat est au cœur de cette journée spéciale ce jeudi sur France Bleu Drôme-Ardèche. Il est fragilisé depuis plusieurs semaines. Les prix ont d'ailleurs bondi de près de 4% au mois de février. Au delà de l'essence, le budget des courses pèse également sur le porte monnaie des ménages. Dans la Drôme, il n'y a pas de petites économies. Samia est enceinte et part faire ses course à pied à Valence pour économiser de l'argent. "En temps normal, je n'aurais pas acheté de la viande en supermarché ou au discount. J'ai plus confiance en mon boucher mais là je ne peux pas me permettre", explique-t-elle. Pour cette Valentinoise, le calcul est vite fait : "j'ai pris trois barquettes de filet de poulet. Le kilo est à 6 euros 30 au discount au lieu de 9 euros 90."

Les comportements des clients changent à la caisse. Daphné le constate au "Neco" discount alimentaire à Châteauneuf-du-Rhone : "on est sur un panier moyen de 65 voire 73 euros. Quand on vient chez nous on arrive encore à se faire plaisir."

Si tu ne comptes pas, tu es foutu - Abel, père de famille

Pour les Valentinois rencontrés, la guerre en Ukraine n'arrangera rien. Abel va se serrer la ceinture. Son fils est inscrit dans un club de foot mais il ne pourra pas l'emmener lorsqu'il y aura des rencontres à l'extérieur. "Si je me déplace, je dois mettre 100 euros de gasoil", raconte le père de famille. Le carburant représente 15% de son budget.