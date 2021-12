Pouvoir d'achat : les salariés d'Auchan appelés à la grève à Centre Deux et à Villars

Plusieurs syndicats appellent les salariés d'Auchan à débrayer ce vendredi 17 décembre sur les sites de Saint-Étienne Centre Deux et de Villars. Ils réclament la réouverture des négociations annuelles sur les salaires et une hausse des rémunérations plus en phase avec l'augmentation des prix.