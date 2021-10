Pouvoir d'achat : "Nous n'avons jamais connu ça" dit Jean Stellittano du Secours populaire des Alpes-Maritimes

Selon un sondage ODOXA pour France Bleu, 75 % des Français estiment que leur pouvoir d'achat diminue. Il s'agit d'une enquête réalisée du 5 au 11 octobre auprès de 3.010 français interrogés, âgés de 18 ans et plus. Jean Stellittano est un témoin de cette pauvreté galopante. Il est secrétaire général du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes, l'association aide les plus précaires dans différents domaines.

La pauvreté a changé de visage

Et son premier constat est celui d'une pauvreté qui touche désormais toute la classe moyenne. "On est très sollicités au Secours populaire par des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir il y a encore un an, des gens qui aujourd'hui nous disent je n'y arrive plus" explique Jean Stellittano avant de faire le point sur leurs difficultés : "Ils n'arrivent plus à vivre et réduisent le chauffage, renoncent à se chauffer, il fait plus froid dans la maison."

De même pour les sports, les loisirs qui deviennent accessoire. Sans parler des courses alimentaires, on n'achète plus à sa faim pour le responsable de l'association.

13.000 bénéficiaires en 2021

Le Secours populaire dans les Alpes-Maritimes devait aider 5.000 Maralpins en 2019, il est passé à 13.000 personnes en 2021. Ce bond est dû, en partie, à la crise Covid. Les Français sont 20% à être à découvert tous les mois, et les taxes comme les impôts n'arrangent rien à l'affaire. Avec la disparition de la taxe d'habitation, le foncier a bondi.

Le bénévole parle de "dégradation du repas flagrante". Il ajoute qu'elle devient surtout problématique : "C'est aussi un problème de santé publique à terme."

Un tacle au gouvernement

Le secrétaire général du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes tape ensuite du poing sur la table au sujet des aides gouvernementales qui diminuent cette année : "Puisque tout le monde nous dit que tout va bien, que les voyants sont au vert. Aujourd'hui, les subventions, les aides, tout ça, ça a disparu. Je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience au plus haut niveau de la réalité de terrain", termine Jean Stellittano.