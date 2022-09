Pouvoir d'achat : "Nous sommes très mobilisés pour aider nos clients", assure le patron de Système U

Ce mardi avait lieu l'inauguration du Super U de Franqueville Saint-Pierre, près de Rouen. Pour l'occasion le patron des magasins U a fait le déplacement en Seine-Maritime. Dominique Schelcher, était l'invité de France Bleu Normandie.

Pénurie, hausse des prix, vos boutiques sont celles où se cristallisent les effets de la crise, comment faites-vous pour lutter contre cela ?

Nous sommes très mobilisés dans nos magasins, dans toutes les équipes de Système U, pour aider nos clients à affronter cette situation dans les meilleures conditions possibles, notamment pour défendre le pouvoir d'achat avec un certain nombre d'actions que nous mettons en place dans nos magasins. Et puis avec nos fournisseurs, trouver les meilleures solutions pour éviter les ruptures et assurer le meilleur approvisionnement possible.

Vos concurrents lancent des promotions, des prix bloqués, des boucliers tarifaires… Est-ce que tout ça c'est de la communication ou est-ce que vous avez, en tant qu'entreprise privée, un vrai rôle à jouer ?

Nous avons une vraie responsabilité à accompagner nos clients pour défendre leur pouvoir d'achat. Après il y a dispositif et dispositif…. Ce qui compte c'est qu'on ait les nôtres. Chez nous, cela se traduit par un niveau de promotion rarement atteint, une carte de fidélité qui a été renforcée : ça peut être plus de 200 euros reversés chaque mois sur la carte de fidélité. Il y a surtout notre action de prix coûtant sur nos fruits et légumes chaque semaine dans nos magasins. C'est un effort très important, ce sont des produits que nous achetons bon prix aux producteurs par contre nous ne prenons pas de marge dessus et les consommateurs en bénéficient directement.

Comment faîtes-vous pour faire baisser les prix ? Est-ce qu'on rogne sur les marges ? Est-ce qu'on tire les prix d'achat vers le bas ? Est-ce qu'on demande des aides à l'Etat ?

Une chaîne est faite de plusieurs maillons et la chaîne a la force de son maillon le plus faible. Actuellement le maillon du monde agricole est souvent faible parce qu'ils n'ont pas toujours le revenu qui va avec leur travail, leurs efforts. Chez Système U, on essaye de porter un regard différent sur cette situation et de faire en sorte de mettre en œuvre de manière juste la loi Egalim 2. Après il y a des discussions avec nos fournisseurs pour trouver le meilleur point d'équilibre, à la fois pour défendre le pouvoir d'achat de nos clients et donc pouvoir répercuter les hausses justes et de l'autre côté bien rémunérer le producteur.

Cet hiver quand on ira faire un tour dans l'un de vos magasins, faut-il s'attendre à ce qu'il fasse un peu plus froid ou bien à ce qu'il y ait moins de lumière, pour réduire les coûts face à la flambée des prix de l'énergie ?

Absolument nous nous y sommes engagés, toute la profession dont Système U, à mettre en œuvre un plan de sobriété énergétique pour apporter notre contribution au combat commun de cet hiver de consommer un peu moins d'électricité. Donc oui ça se traduira peut être par une température un peu moins élevée, par des moments avec une intensité lumineuse moins forte. Le but c'est de répondre à l'appel du gouvernement pour consommer moins d'énergie et faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure cet hiver. Je suis persuadé que si tout le monde se mobilise, particuliers et entreprises, on arrivera à passer cet hiver dans de bonnes conditions.