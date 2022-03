Pouvoir d'achat : plusieurs milliers de personnes dans la rue pour une hausse des salaires et des pensions

"Tous précaires, tous solidaires !", "Plus de salaires! Moins de précaires!" : voilà quelques slogans qui ont été entendus ce jeudi dans de nombreuses grandes villes du pays. Près de 80.000 participants et 160 rassemblements et manifestations ont été recensés par la CGT, qui appelait à manifester avec la FSU, Solidaires, l'Unsa et plusieurs organisations lycéennes. Le ministère de l'Intérieur a lui compté 165 événements pour 30.800 participants dans toute la France, dont 3.200 à Paris.

Une mobilisation pour réclamer une augmentation des salaires ou des pensions alors que la France fait face à une période d'inflation, l'explosion des prix à la pompe en étant l'exemple le plus flagrant. Les organisations revendiquent plus de 150 rassemblements dans toute la France.

"Si à Paris, ils veulent pas comprendre, on leur fera comprendre"

À un peu plus de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, 1.000 personnes ont défilé dans les rues de Caen (Calvados), pour demander une revalorisation du SMIC à 2.000 euros brut et une hausse des pensions pour les retraités. À Nantes, l'appel a rassemblé 800 personnes et 500 autres à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La manifestation a également rassemblé 550 personnes à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce matin, et un demi-millier à Saint-Etienne (Loire). À Paris, le cortège est parti de la Place de la République en début d'après-midi.

Des manifestants se sont également rassemblés à Perpignan (Pyrénées-Orientales) où ils étaient environ 500 comme le rapporte France Bleu Roussillon. "La seule solution contre la vie chère, c'est l'augmentation des salaires et des pensions", a martelé sur place la CGT. Les syndicats ont également réclamé "une baisse de la TVA sur les produits pétroliers et énergétiques". Des rassemblements étaient également organisés à Dijon (Côte-d'Or), Belfort ou encore Reims (Marne) au son des klaxons et à l'odeur des pétards. Sous un ciel gris et un léger crachin, 550 personnes ont répondu à l'appel des syndicats à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'appel a aussi été suivi à Orléans (Loiret) avec 350 personnes ou à Limoges (Haute-Vienne) avec environ 400 manifestants. 400 personnes se sont réunies à Cherbourg (Manche), plus de 500 en Dordogne selon les reporters du réseau France Bleu sur place. Près de 200 manifestants se sont réunis à Metz (Moselle) où Fabrice, ouvrier, s'agace : "La hausse du prix de la vie, ça suffit maintenant ! Si à Paris, ils veulent pas comprendre, on leur fera comprendre".

Ils étaient une centaine à Guéret (Creuse) où le cortège s'est rassemblé devant la permanence du député LREM Jean-Baptiste Moreau et une centaine également à Châteauroux (Indre). Enfin, 250 personnes ont manifesté à Avignon dont des cheminots, des enseignants ou des aides-soignantes.