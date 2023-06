Pouvoir d’achat : pourquoi les prix continuent à augmenter, alors que le niveau de l'inflation baisse

Un niveau d'inflation qui marque enfin le pas, mais des prix qui continuent à augmenter. C'est l'enseignement de la 7e édition du Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ . Sur les 37 produits du quotidien du Panier France Bleu, le niveau de l'inflation est en baisse, à 16,7% sur un an. Elle était de 17,6% sur un an en avril , après un record à 17,7% en mars. L'Insee a également repéré ce changement de dynamique, avec une estimation de l'inflation à 5,1% sur un an en mai, contre 5,9% en avril et 6% en début d'année, selon les chiffres dévoilés mercredi par l'institut. Sur l'alimentaire, l'inflation est de 14% en mai, contre 15% en avril, note l'Insee.

Pour autant, le panier France Bleu augmente d'1,50 euro en un mois, et coûte 109,66 euros en mai. Comment expliquer que les prix continuent à augmenter alors que le niveau de l'inflation baisse ? France Bleu vous explique.

Un niveau de hausse moins rapide, mais une hausse quand même

Pour comprendre le phénomène, il faut déjà rappeler de quoi on parle. L'inflation caractérise, par définition, la hausse des prix. Lorsqu'on affirme que le niveau de l'inflation ralentit, cela signifie que la hausse des prix ralentit. Mais cette hausse existe toujours et continue à faire grimper les prix, même moins vite. C'est un peu comme une voiture qui circule sur l'autoroute : quand on passe de 130 km/h à 110 km/h, la voiture ralentit, mais elle continue d'avancer.

Des prix déjà très hauts

L'autre facteur d'explication, c'est le niveau de prix auquel on se compare. L'inflation est toujours calculée sur un an : on compare les prix de mai 2023 à ceux de mai 2022. Or, l'an dernier, le niveau des prix avait brutalement augmenté après le début de la guerre en Ukraine. Et comme nous l'expliquions le mois dernier, une même augmentation appliquée à des prix déjà très hauts fera grimper davantage le prix déjà élevé.

Exemple avec deux paquets de pâtes, l'un à 1,25 euro et l'autre à 1,50 euro en 2022. Si vous appliquez une hausse de 10% en 2023 à chacun de ces paquets, le premier va prendre 12 centimes pour passer à 1,37 euro. Le second, qui était déjà plus cher, va prendre davantage, 15 centimes, et passer à 1,65 euro. Donc sur des prix déjà très élevés, une inflation, même un peu moins soutenue, continue à faire grimper les prix.

Certains prix commencent à baisser

"Ce qu'il faut retenir, c'est que les prix montent moins vite que ces derniers mois", souligne Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Forts de cette nouvelle dynamique, les prix de certains produits, notamment les marques distributeurs et les premiers prix, stagnent, voire commencent à baisser. Les enseignes négocient en effet directement, tout au long de l'année, avec leurs fournisseurs sur ces gammes, contrairement aux produits de marque.

"L'ajustement est beaucoup plus souple sur les marques distributeurs, donc les enseignes ont la capacité d'adapter les prix un peu plus rapidement aux variations des matières premières", confirme Emmanuel Cannes. Et sur les produits des trimestres anti-inflation, qui sont pour la plupart des gammes de distributeurs, "on constate de plus en plus de prix vraiment en baisse, jusqu'à 20%", indique-t-il.

Pour le spécialiste, les prix des produits de marque pourraient, eux aussi, commencer à baisser dans les mois à venir. "La grosse interrogation va être la nouvelle entrée en négociation entre la grande distribution et les 75 plus gros industriels" , explique-t-il, alors que les discussions ont repris la semaine dernière, sous la pression du ministère de l'Économie. Si des accords sont conclus, certaines filières pourrait voir des baisses significatives, de 4 à 5%, entre septembre et décembre. Le spécialiste s'attend à "des effets relativement importants à partir de l'été, et des décélérations importantes à la rentrée."

Les niveaux de prix d'avant crise "quasi-impossible à atteindre"

Pour autant, un retour aux prix d’avant-crise, comme le prédit le gouvernement, paraît très peu probable et même quasiment impossible. "Même si les matières premières ont baissé, elles n’ont pas retrouvé leurs niveaux d’avant-crise", explique Emmanuel Cannes. Et puis "dans les entreprises qui produisent les biens alimentaires, les salaires ont aussi augmenté, ce qui fait augmenter les charges et les coûts de production" explique-t-il. "Bien sûr, ces salaires ne baisseront pas dans les mois à venir". Il faut dire qu'avec près de dix ans de baisse des prix effacées en 18 mois, le pari semble plus qu'ambitieux.