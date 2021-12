Pouvoir d'achat : une grève pour 100 euros par mois chez le transporteur Ziegler

Une partie des conducteurs et manutentionnaires grévistes de Ziegler, route de la Talaudière, à Saint-Étienne.

"On espérait 4 %, le patron a dit 2 !". C'est le délégué CGT, Julien Jouve qui résume le résultat des dernières négociations sur les salaires. Les NAO (négociations annuelles obligatoires) à l'échelle du pays ont abouti à une hausse des salaires de 2% avec des primes annuelles liées à l'ancienneté mais pas avant 2025.

Mais les conducteurs et les manutentionnaires des Transports Ziegler, basés à Saint-Étienne du côté de Méons, attendaient plus, espéraient un peu plus. Car selon les calculs de la CGT, depuis trois ans, les salaires n'ont augmenté que de 35 euros. D'où ce mouvement de grève entamé ce mercredi 8 décembre, à 5 heures pour réclamer une meilleure rémunération.

C'est le rôle de l'employeur de prendre soin de ses salariés, de faire en sorte qu'ils aient assez pour vivre

"Nous, on voudrait 100 euros nets de plus par mois", insiste Julien Jouve, conducteur routier depuis 17 ans chez Ziegler. "En 2018, certains collègues, payés 1 200 euros avaient déjà du mal à s'en sortir. Je vous laisse imaginer un seul instant comment il fait avec 35 euros de plus ? Ce n'est pas tenable. C'est le rôle de l'employeur de prendre soin de ses salariés, de faire en sorte qu'ils aient assez pour vivre".

Tous les salariés grévistes décrivent aussi un climat délétère au sein de l'entreprise et d'importantes charges de travail du fait de problèmes de recrutement. "Les salaires sont trop bas, ils n'intéressent aucun intérimaire. C'est le serpent qui se mord la queue", estiment les grévistes.