Prades ville-étape du Tour d'Espagne !

C'est une information France Bleu Roussillon. La Vuelta fera étape dans les Pyrénées-Orientales ! On savait qu'après le grand départ de Nîmes les coureurs éviteraient Perpignan, mais ils s'arrêteront en Conflent, avant de rejoindre l'Andorre.

Les stars du cyclisme Nairo Quintana, Chris Froome et Alberto Contador poseront pied dans les Pyrénées-Orientales ! Ca ne sera pas avec le Tour de France en juillet prochain, mais avec le Tour d'Espagne, fin août ! C'est d'ailleurs une grande première pour le département.

On savait que la Vuelta ne ferait pas étape à Perpignan. En revanche, elle passera en Conflent, et plus précisément à Prades, qui sera ville-départ de la troisième étape, le lundi 21 août, en direction d'Andorre.

Ce sont les organisateurs du Tour d'Espagne eux-mêmes qui sont venus démarcher la capitale du Conflent. Il semble qu'après le grand départ de Nîmes, le 19 août, il y avait peu de candidats pour accueillir l'épreuve, qui est certes belle, mais qui n'a pas la renommée du Tour de France. Un deal a donc été trouvé avec la ville de Prades, et l'office de tourisme intercommunal. Vu la situation, les collectivités locales ont négocié le prix. Car pour accueillir la course, il faut payer un billet d'entrée. Normalement, c'est 50.000 euros. Là, elles n'ont payé que la moitié, environ 25.000 euros.

Une bonne affaire pour le Conflent

L'opportunité est belle pour le Conflent. Certes la Vuelta n'a pas l'impact médiatique du Tour de France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'impact, bien au contraire. Déjà le jour J : comme toute grande course cycliste, il y a les coureurs et les suiveurs à loger, et qui vont aussi consommer, chez nous. Cela représente 2.000 personnes environ. Tout le département va en profiter. Sur le long terme aussi, pour faire venir les touristes. Car même si ce sont d'abord les passionnés de vélo qui s'intéressent à la course, les images des Pyrénées-Orientales à la télé peuvent valoir tous les spots de pub.

La Vuelta étant la troisième plus grande course cycliste du monde, après le Tour de France et le Tour d'Italie. Le tracé sera présenté officiellement jeudi à Madrid, à partir de 19h.

Premières étapes probables de la Vuelta 2017 :

- 1e étape : Nîmes - Nîmes (contre-la-montre par équipes) / samedi 19 août

- 2e étape : Nîmes - Gruissan / dimanche 20 août

- 3e étape : Prades - Andorre / lundi 21 août

- 4e étape : Andorre - Tarragone / mardi 22 août