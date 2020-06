Préavis de grève chez Veolia à Beine Nauroy : la CFDT dénonce des manquements dans la gestion des déchets

La CFDT dénonce des manquements et des mauvaises conditions de travail sur les sites de gestion des déchets de Véolia Onyx-Est dans la Marne. Le syndicat a déposé un préavis de grève à partir de ce mardi 23 juin minuit et menace de bloquer le site de Beine-Nauroy.

Manquements à la sécurité, non respect de l'hygiène et du code du travail : la liste est longue selon la CFDT qui dénonce de nombreux dysfonctionnements sur les sites de gestion des déchets de Véolia Onyx-Est -une filiale de Véolia propreté- dans la Marne. Le syndicat a déposé un préavis de grève qui débute ce mardi 23 juin à 00 h 05, et menace de bloquer le site de Beine-Nauroy, là où arrivent tous les déchets ménagers voués à l'enfouissement dans la Marne. Une réunion doit avoir lieu ce lundi 22 juin avec la direction de Véolia Onyx-Est, qui gère 4 sites au total et qui emploie une centaine de salariés.

Des déchets hospitaliers voués à l'incinération, sur le site de Saint-Brice-Courcelles qui fait du tri

La crise du Covid 19 n'a fait qu'aggraver les conditions de travail selon la CFDT qui raconte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur le site de Saint-Brice-Courcelles. Un site qui traite normalement le plastique et le papier pour le tri, et où des déchets hospitaliers ont été déposés pour la première fois début mai. "Il y a eu un arrivage de blouses et de choses comme ça dans des sacs plastiques, on a même retrouvé des masques, on a pas la certitude que ça vient d'établissements où il y a eu le Covid-19 mais la personne qui trie, à chaque fois qu'elle prend un sac il éclate et il y a 10 blouses qui sortent", explique Gilles Cordonnier, délégué syndical CFDT.

Des déchets sur le site de Véolia Onyx-Est à Saint-Brice-Courcelles dans la Marne. © Radio France - Sophie Constanzer

Il affirme avoir alerté la direction depuis plus d'un mois et à trois reprises -photos à l'appui- mais ces déchets hospitaliers dont l'origine exacte n'a pas été précisée, n'ont toujours pas été évacués. "La direction nous a dit "c'est rien vous rechargez dans une benne et on va mettre ça en incinération" mais qui recharge dans une benne ? c'est nous", souligne Gilles Cordonnier. L'incinération, c'est la vraie destination de ce types de déchets pouvant être considérés comme des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Gilles Cordonnier, délégué syndical CFDT : "c'est problématique pour une grosse société comme la notre". Copier

Un problème d'hygiène et de sécurité sur un site à Reims

Sur un autre site de Véolia Onyx-Est à Reims, le site "Envie" qui traite l'éco mobilier et qui appartient depuis peu à la filiale, c'est cette fois l'hygiène et la sécurité qui posent problème selon Gilles Cordonnier. Un rat mort retrouvé dans les vestiaires, des douches inutilisables... voilà les "découvertes" du délégué syndical. "Quand on voit niveau incendie, quatre extincteurs à côté d'une cuve à fioul où il y a des matelas à deux mètres ça me pose question et le problème c'est surtout l'insalubrité des vestiaires : les salariés peuvent pas prendre de douche alors que le site est rempli de poussière !", déplore t-il.

L'inspection du travail de la Marne alertée

Autre point de crispation : le non respect des accords d'entreprise selon la CFDT. "On a des contrats à 35 h et on fait parfois des heures supplémentaires, c'est normal et certains en ont besoin, mais depuis peu on travaille 6 jours sur 7, sans compter les jours fériés... la direction a demandé à certains de travailler le jeudi de l'Ascension sans avoir consulter les instances représentatives", explique la CFDT. Le syndicat qui dénonce un mal être. Certains salariés hésiteraient même à faire grève par peur des représailles. En attendant, l'inspection du travail a d'ores et déjà été alertée.