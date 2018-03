Laval, France

La distribution de votre courrier sera perturbée dès ce jeudi 22 mars dans les communes de Laval, Bonchamp, Argentré, Louverné, Louvigné, Parné, Forcé, L'Huisserie, Saint-Berthevin, Changé, Andouillé, Montsûrs, Bais et Port-Brillet. D'après la CGT Fédération des Activités Postales et de Télécommunications, une nouvelle organisation de travail, prévue à partir du mois de mai, entraînera la suppression de 10 emplois (titulaires et remplaçants).

Les facteurs pourraient commencer le matin, non plus à 7h30 mais 8h. Le syndicat estime dans un communiqué que cette mesure entraînera "une fin de service plus tardive et donc une distribution de courrier décalée d'autant". Sur un an, le temps de travail d'un facteur serait également modifié, avec pour conséquence un changement sur leur rythme de repos.

40 euros par mois en moins

D'après la CGT, la nouvelle organisation de travail actera la suppression de la Prime Panier. Un pécule de 40 euros mensuel au titre du travail physique et du travail en extérieur.