Préavis de grève à l'Opéra national de Bordeaux : le ballet a peur de perdre un tiers de son effectif

Il n'y aura peut-être pas de ballet ce samedi 31 décembre à l'Opéra de Bordeaux. Les danseurs et les musiciens ont déposé un préavis de grève. Une dizaine de postes de danseurs sont menacés. Syndicat et direction se sont rencontrés ce mercredi matin.

La représentation du ballet "Coppélia" pourrait ne pas avoir lieu ce samedi 31 décembre à Bordeaux. Les danseurs et les musiciens ont déposé un préavis de grève car entre 10 et 13 postes de danseurs sont menacés, soit un tiers de l'effectif du ballet. Pour Stéphanie Roublot, première danseuse à l'Opéra national de Bordeaux, la qualité des spectacles et l'identité de l'Opéra de Bordeaux est clairement remise en cause : "Le répertoire classique est notre identité principale à Bordeaux, nous sommes l'un des derniers théâtres à pouvoir présenter un répertoire classique, c'est à dire des grandes œuvres comme Gisèle ou Coppélia qui est à l'affiche en ce moment". Stéphanie Roublot estime que si le ballet perd une dizaine de postes de danseurs, ça sera "impossible pour nous d'assurer la qualité et ce répertoire. Si nous n'avons cette pérénité de contrats et de postes nous ne pourrons plus avoir l'excellence".

L'effectif actuel de 39 danseurs dans le ballet de l'Opéra de Bordeaux parvient tout juste à jouer ce répertoire selon Stéphanie Roublot car "c'est un métier très physique, on s'entraîne tous les jours et il y a des blessures. Nous faisons déjà appel souvent à des danseurs intermittents qui viennent en renfort".

Le syndicat SNAM-CGT a rencontré la direction ce mercredi matin. Une réunion de deux heures mais aucun accord n'a été trouvé. Selon Jean Bataillon, violoncelliste à l'Opéra de Bordeaux et délégué du personnel "la direction nous assure qu'aucune décision n'a été prise sur ces postes et que notre inquiétude est infondée mais en même temps on nous dit qu'il n'y a pas de certitude sur cette dizaine de postes pour le 15 janvier".

L'Opéra national de Bordeaux doit fonctionner avec une baisse de subventions de la mairie de Bordeaux, "environ trois millions d'euros en moins sur trois ans, selon Jean Bataillon, mais pour le musicien "nous ne pouvons pas fonctionner en sous effectif. A titre de comparaison, c'est comme au football, on ne peut pas jouer à 8 joueurs au lieu de 11, à l'Opéra c'est pareil. Un ballet est créé avec un certain nombre de danseurs. C'est un souhait du créateur et nous notre rôle dans le service public qu'on défend, c'est de faire respecter la réalité et les choix des créateurs, des compositeurs et des chorégraphes".

La direction s'est engagée à rédiger un protocole d'ici la fin de journée.

Plus d'informations à venir.