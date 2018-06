La menace de grève massive brandie par les syndicats a porté ses fruits. Le préavis déposé pour jeudi a finalement été levé mercredi en fin d'après-midi, les bus circuleront normalement à Chambéry et dans l'agglomération

Les bus circuleront finalement normalement jeudi 21 juin dans Chambéry et son agglomération. La direction du Stac annonçait pourtant un réseau totalement à l'arrêt, et les lycées avaient déjà commencé à prévenir les candidats au bac d'une galère annoncée. Les négociations ont donc abouti positivement, et les syndicats ont levé mercredi après-midi leur préavis. Selon la CGT, ils ont obtenu des garanties sociales dans le cadre de l'appel d'offres qui doit déterminer le futur opérateur du réseau.