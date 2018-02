Somme, France

Le préavis de grève illimitée déposé pour ce jeudi 22 février par le Syndicat Autonome des pompiers de la Somme est levé. Selon son président, la direction du Service d'Incendie et de Secours du département s'est bien engagée par écrit à ce que les représentants du personnel soient intégrés aux groupes de travail sur le document qui définira la stratégie et les moyens dans la Somme pour les cinq prochaines années. Ce document, le schéma d'analyse et de couverture des risques, doit être adopté en juin.

La direction s'engage par ailleurs à ce que des avancements décidés à la fin de l'année dernière, deviennent effectifs le plus rapidement possible.

Peut-être moins de pompiers la nuit à Amiens

Le président du Sdis de la Somme, Stéphane Haussoulier, explique qu'une réflexion sur le nombre de pompiers la nuit à Amiens est en cours. Ils sont 45 actuellement explique-t-il, tout comme le jour alors que les interventions sont bien plus nombreuses la journée. Il faut donc penser à une autre organisation.

Projet de nouvelle caserne près de la Hotoie à Amiens

Le président du Sdis de la Somme précise aussi que dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, il doit être question de la fermeture de la caserne Jean Catelas à Amiens d'ici 2 ou 3 ans pour en installer une au niveau de la direction du Sdis allée du Bicêtre près de la Hotoie afin de rester dans l'hypercentre.