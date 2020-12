Préavis de grève pour Noël suspendu à l'aéroport de Brest

Le préavis de grève est suspendu à l'aéroport de Brest. Deux syndicats appelaient à la grève les 26 et 27 décembre.

C'est une nouvelle qui va rassurer ceux qui comptaient s'envoler samedi ou dimanche, de l'aéroport de Brest ! FO et la CGT suspendent leur préavis de grève des 26 et 27 décembre. Les syndicats expliquent que la direction "a enfin donné réponse à certaines des propositions du personnel portées par les syndicats" et qu'elle "se déclare par écrit disposée à signer un accord de méthode avec les organisations syndicales".

Préavis "suspendu"

De nouvelles négociations auront lieu les 8 et 14 janvier. Mais le préavis pourrait être reconduit, expliquent les organisations, "dans le cas où les propositions de la direction seraient trop éloignées des légitimes revendications du personnel, ou si celle-ci revenait à ses postures antisociales de va-t-en-guerre".

Les discussions sont extrêmement tendues entre syndicats et direction après que celle-ci a évoqué la suppression de jours de congés pour faire face à la crise économique due au covid.