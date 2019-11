Précarité énergétique: de plus en plus de salariés rencontrent des difficultés pour payer leurs factures

Picardie, France

Nicolas Dumoulin, le chargé de projet énergie, de l'association Aprémis était l'invité de France Bleu Picardie ce mercredi matin. Il nous a expliqué que les fournisseurs d'énergie, les travailleurs sociaux du département ou les particuliers les contactent.

"Une des cinq médiatrice énergie se rend alors au domicile pour évaluer les difficultés du ménage. Soit c'est dû à des difficultés de paiement, ou au bâtiment."

"On agit quand il y a des dettes et pour comprendre pourquoi le ménage est en impayé. On fait un tour du logement et on met en place des actions, comme ne pas laisser un appareil en veille. Ce qui représente en moyenne 100€ par an sur un ménage classique. La plus grosse partie c'est le chauffage. Par degrés supplémentaire on est à 7% supplémentaire sur les factures, quand on sait que la température idéale dans un logement bien isolé est entre 19 et 20 degrés."

Au départ en 2008, l'association Aprémis ne rencontrait que des personnes qui bénéficiaient des minimas sociaux.

Ces dernières années ça glisse vers des salariés qui ont des difficultés avec des factures annuelles à plus de 2500€.

Actuellement on traite 1400 ménages par an dans le département de la Somme.

Pour contacter l'Aprémis c'est au 03.22.71.77.00 et demandez une médiatrice énergie.