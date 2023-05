Précarité alimentaire : 16% des Français déclarent ne pas manger à leur faim, selon une étude du Crédoc

C’est l'une des conséquences directes de la hausse des prix des produits alimentaires : 16% des Français ne peuvent pas manger à leur faim. C'est la conclusion d'une étude publiée par le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) ce mercredi, révélée par nos confrères de franceinfo, menée à la fin de l'année dernière. Une proportion en forte augmentation : en moins de six mois, la part de ceux qui se privent de nourriture a augmenté de quatre points. Et en 2016, il y avait presque deux fois moins de personnes en situation de précarité alimentaire.

Les plus jeunes sont davantage touchés par le manque de nourriture : 24% des moins de 40 ans sont en situation de en précarité alimentaire, contre 7% des 60/69 ans. L'étude du Crédoc montre également que, dans les foyers avec enfants, les femmes et les plus jeunes sont les principales victimes du manque de nourriture.

Si le reste de la population mange à sa faim, près d'un Français sur deux confie se priver de certains produits alimentaires : viande, poisson ou fruits et légumes. Alors que ces privations restaient plutôt marginales quand l’inflation se maintenait à moins de 2%, là aussi, elles ont beaucoup augmenté ces derniers mois, selon cette étude. Résultat, les Français s'adaptent, en achetant par exemple des produits premier prix, de moindre qualité, et moins de produits frais.