Précarité alimentaire : la ville d'Amiens cherche 300 foyers à accompagner pendant 10 mois

Dans le cadre d'un projet de lutte contre la précarité alimentaire, le CCAS de la ville d'Amiens recherche 300 foyers à accompagner pendant 10 mois. Les personnes concernées pendant la période reçoivent des paniers repas et participent à des ateliers autour de l'alimentation saine et locale.

Ce n'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on n'a pas le droit de bien manger : la ville d'Amiens lance une expérimentation pour lutter contre la précarité alimentaire, qui s'adresse aux foyers modestes. Elle recherche 300 familles à accompagner pendant 10 mois. Une cinquantaine a déjà franchi le pas.

Des paniers repas et des ateliers pour apprendre à bien manger

L'opération consiste d'abord dans la distribution de 10 paniers repas par foyer, avec des fruits et légumes issus des fermes autour d'Amiens : "Courgettes, pomme de terre, carottes, laitue et enfin les tomates !" détaille Nadine, qui participe à l'opération. "C'est pas le genre de légumes qu'on a l'habitude de voir au supermarché," souligne-t-elle en montrant la bonne qualité des produits. L'occasion, parfois, de découvrir des produits jamais cuisinés, comme le chou-rave : "ma fille de 16 ans a adoré !" sourit-elle.

Distribution de paniers repas par le CCAS d'Amiens © Radio France - Céline Autin

Pas de panique si l'on ne sait pas cuisiner tout les produits des paniers : l'accompagnement inclut la participation à un atelier cuisine, "zéro gaspi" qui plus est. Il a ravi Judith : "j'ai appris à faire un gâteau avec des fanes de carottes. C'est délicieux, sans produit chimique, et c'est bon pour la santé." C'est d'autant plus appréciable qu'avec l'inflation, ces produits sont hors de portée pour cette retraitée.

Il reste beaucoup de places dans le dispositif

Avec cette expérimentation, le CCAS d'Amiens entend proposer un accompagnement global : "essayer de changer les habitudes et les comportements alimentaires, décrit Richard Brunet, tout en promouvant le lien social à travers nos ateliers cuisine et nos sorties." Le projet de 35.000 euros est financé par le plan pauvreté de l'État. Sur les 300 places disponibles, une petite cinquantaine de familles a fait le pas.

Le CCAS lance donc un appel aux volontaires, sur condition de revenus. Le dispositif est ouvert aux foyers dont le reste à vivre ne dépasse pas 1.300 euros. Retraités, sans emploi, travailleurs pauvres peuvent en bénéficier. Si vous êtes intéressé, il faut vous signaler auprès de votre mairie de secteur.