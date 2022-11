Précarité : Elisabeth Borne annonce la création d’un fonds "nouvelle solidarité alimentaire"

Elisabeth Borne est venue annoncer à Reims ce jeudi la création d’un fonds de lutte contre la précarité alimentaire. Doté, pour commencer selon la première ministre, de 60 millions d’euros en 2023, ce fonds est destiné à améliorer l’accès des plus démunis à une alimentation de qualité et de proximité.

Elisabeth Borne a aussi renouvelé son soutien aux associations de solidarité en visitant la Banque alimentaire de la Marne, qui gère 1.400 à 1.500 tonnes de denrées chaque année dans le département. Le 27 octobre, le gouvernement a élargi aux associations le dispositif d'aides contre la hausse des prix de l'énergie.

Une alimentation de meilleure qualité et en circuits courts

Le fonds de solidarité alimentaire doit permettre, selon Elisabeth Borne, d'améliorer la qualité de l'alimentation, tout en favorisant les projets locaux des associations. La première ministre prend l'exemple de la Banque alimentaire où 24 % des denrées distribuées aujourd'hui au niveau national sont des fruits et légumes. L'objectif est de porter cette part à 33%.

Les personnes les plus démunies consomment en effet deux fois moins de fruits et légumes que la moyenne des Français, selon le gouvernement, alors que ce sont des produits essentiels à la santé.

Les 60 millions d'euros annoncés doivent permettre, dit Elisabeth Borne, aux "grands acteurs nationaux" d'"acheter davantage de produits de qualité, des produits frais."

L'objectif du fonds nouvelle solidarité sera aussi de développer des circuits courts avec la profession agricole, pour mieux déployer l'aide alimentaire.

L'attente des associations d'aide alimentaire

Les 60 millions d'euros annoncés risquent de paraître insuffisants aux associations qui voient les files d'attente s'allonger devant leurs locaux. Jean Stellitano, secrétaire national du Secours populaire français, estimait jeudi matin sur franceinfo que les besoins supplémentaires s'élevaient plutôt à 200 millions d'euros : "On a 15% de personnes en plus sur nos antennes et fédérations, mais ça n'arrête pas d'arriver."

A cette pression supplémentaire sur les associations s'ajoute la crise des prix de l'énergie. L'"amortisseur électricité" annoncé par le gouvernement fin octobre n'est pas non plus jugé suffisant.

"Toutes les associations, quelle que soit leur taille, doivent recevoir une réponse" - Marlène Schiappa

"Nous sommes à leur écoute" leur a répondu ce jeudi matin sur France Bleu Champagne Ardenne Marlène Schiappa, chargée de l'Économie sociale et solidaire, qui était aussi de la visite à Reims. La secrétaire d'Etat affirme que l'Etat veut faire du "cas par cas", pour que "toutes les associations, quelle que soit leur taille, reçoivent une réponse".

Elisabeth Borne visite la Banque alimentaire de la Marne à Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

La traditionnelle collecte annuelle des Banques Alimentaires aura lieu dans les magasins partout en France les 25, 26 et 27 novembre. Cette opération permet de récolter chaque année près de 11.500 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 23 millions de repas. Les Banques alimentaires cherchent aussi des bénévoles pour cette collecte.

Elisabeth Borne a conclu sa visite par un coup de chapeau "aux milliers de bénévoles en gilets orange qui sont mobilisés pour répondre aux besoins de l’aide alimentaire".